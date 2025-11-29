Atalanta
Juve-Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KO

Foto dell'autore

Brutta tegola per la Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic per un problema muscolare: al suo posto dentro David

Fuori in lacrime. Quando la flash news è questa non si riserva nulla di buono e per Dusan Vlahovic c’è grande preoccupazione in casa Juventus. L’attaccante serbo ha chiesto il cambio dopo un allungo al 30esimo minuto di gioco, uscendo dal campo zoppicando vistosamente e rientrando negli spogliatoi in lacrime.

Juve-Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KO – Calciomercatoit (Ansa Foto)

Al suo posto Luciano Spalletti ha inserito Jonathan David, ma già dovrà ragionare su quelle che saranno le prossime partite: il tecnico toscano perde una delle sue certezze. Come sempre in queste occasioni, da un lato c’è l’emergenza dall’altro c’è la possibilità di provare qualcosa di differente. David, Openda e una Juventus che possa ricercare un po’ di imprevedibilità in più. I prossimi impegni contro l’Udinese in Coppa Italia, il Napoli al Maradona e il Pafos in Champions League sapranno dare delle indicazioni in tal senso.

