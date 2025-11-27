Atalanta
Juventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti

Possibile svolta dalla Champions League per Spalletti: i tre ‘rinforzi’ dopo il pesante successo di Bodo

La Juve di Spalletti si sblocca in Champions League. Nel gelo di Bodo, “Iceman” Jonathan David ha regalato tre punti pesanti ai bianconeri al termine di un match pazzo.

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti
Luciano Spalletti può sorridere: primi segnali dalla sua Juve in Champions League

Su Youtube, il nostro Riccardo Meloni ha analizzato la partita europea e spiegato le pagelle di Bodo/Glimt-Juventus. Spalletti trova finalmente i gol dei due nuovi acquisti, Openda e David, e le giocate di un Miretti illuminante. A contribuire alla svolta della partita è stato anche l’ingresso in campo di Kenan Yildiz.

Il peggiore, invece, è stato il giovane Adzic, bocciato dopo 45 minuti in grande difficoltà. Il tecnico bianconero ritrova però tre ‘rinforzi’ importanti: d’ora in poi potrà contare anche su Miretti a centrocampo e su Openda e David. Per la prima volta in stagione Dusan Vlahovic è rimasto tutta la partita in panchina.

Juventus, tre nuovi ‘rinforzi’: cosa lascia la partita di Champions

La trasferta di Champions, oltre ai tre punti, lascia a Spalletti un Miretti ritrovato ed i primi segnali di Lois Openda e Jonathan David. Ora serve continuità a partire dal Cagliari in campionato.

Miretti assist per McKennie, Openda e David finalmente decisivi: le pagelle di Bodo/Glimt-Juventus

Nel video pubblicato sul canale Youtube di Calciomercato.it trovate l’analisi completa del nostro Riccardo Meloni ed il focus su tutti i singoli protagonisti ieri sera in Champions League.

