Kim al Milan a gennaio? No, scelto un altro ex Serie A per Allegri

È già un obiettivo concreto della Roma per il mercato di gennaio

Napoli, Roma ed Inter. Il Milan ha vinto un altro scontro diretto, a conferma di come la squadra di Allegri abbia davvero il potenziale per inserirsi nella lotta Scudetto.

C’è chi pensa, però, che ai rossoneri saranno necessari dei rinforzi (a gennaio) per poter restare agganciati al treno tricolore fino alla fine. In tal senso si fa anche il nome di un difensore, nella fattispecie dell’ex Napoli Kim potenzialmente in uscita dal Bayern Monaco.

Kim con Kane
Kim al Milan a gennaio? No, scelto un altro ex Serie A per Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il sud-coreano ha lasciato un ottimo ricordo, d’altronde nella sua unica stagione in Serie A è risultato essere il miglior difensore in assoluto. Il Bayern pagò la clausola di circa 50 milioni, ma in Germania il classe ’96 non ha mai toccato i livelli raggiunti qui in Italia.

Il suo nome suscita comunque appeal e grande approvazione nel mondo rossonero. Basti pensare che ha preso il 31,4% dei voti nel sondaggio X pubblicato stamane da Calciomercato.it. È tanto, seppur non sufficiente per la vittoria.

Ai nostri followers avevamo chiesto “quale colpo a gennaio renderebbe il Diavolo davvero da scudetto?”. Kim è arrivato secondo, alle spalle di Joshua Zirkzee. L’ex Bologna ha chiesto la cessione al Manchester United e, come vi stiamo raccontando, è un obiettivo concreto della Roma.

Zirkzee è arrivato primo col 37,1% di voti. Davanti, appunto, a Kim, oltre che al grande ex Thiago Silva (terzo col 17,1%) e Jonathan David. L’attaccante ai margini della Juve è giunto ultimo, col restante 14,3%.

