Zhegrova e non solo, quanti ‘casi’ alla Juve: spunta il confronto con Zidane

“Devono dimostrare di essere da Juve, perché mancano le loro giocate”

Nella Juve di Tudor, e ora di Spalletti, tante cose non stanno funzionando. In primis l’attacco, che poi è come dire i nuovi acquisti.

Openda, David, ma pure Zhegrova. Al ‘Franchi’, il kosovaro è stato richiamato dallo stesso Spalletti durante il battibecco con alcuni ‘tifosi viola’ (volutamente tra apici), rei di averlo insultato anche con cori di discriminazione razziale mentre si stava riscaldando.

In ritardo di condizione per problemi fisici, fin qui l’ex Lille ha disputato soltanto 79′. Zero i gol, zero gli assist. “Nonostante abbia qualità, non ha mai dato segnali importanti”, ha detto Angelo Di Livio a ‘Virgilio Sport’.

L’ex bianconero critica in mddo netto il classe ’99 e, per l’appunto, la scorsa campagna acquisti: “Su David e Openda il pensiero è lo stesso. A mio avviso devono dimostrare di essere da Juve, perché mancano le loro giocate. Quando entri, devi dimostrare, anche in pochi minuti”.

“Se il mercato estivo è da bocciare? Gli stranieri, quando vengono in Serie A, possono fare fatica. Ai miei tempi, Zidane ebbe difficoltà, l’abbiamo aspettato e coccolato e poi ci ha dato grandi soddisfazioni. Non sono come lui, ovviamente, ma vanno aspettati”, ha concluso Di Livio.