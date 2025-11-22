Zhegrova esasperato, Spalletti lo zittisce: l’episodio sfuggito alle telecamere

L’attaccante bianconero non ci sta e risponde peccato: la reazione dell’allenatore della Juventus

Fiorentina e Juve si sono divisi la posta con un pareggio che fotografa al meglio una gara dai tanti volti caratterizzata da tante sbavature da ambo le parti. A calamitare l’attenzione soprattutto nella prima frazione di gioco (ma non solo) sono stati però anche i cori razzisti e le provocazioni varie che la curva Fiesole ha rivolto a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, però, non è stato il solo calciatore della Juventus a finire nel mirino dei tifosi della Fiorentina. Come riferito da Dario Pellegrini, infatti, anche Zhegrova – rimasto per tutti i novanta minuti di gioco in panchina – sarebbe stato beccato dagli insulti del “Franchi”. Provocazioni alle quali l’ex Lille avrebbe risposto mettendo Spalletti nelle condizioni di intervenire.

Il neo tecnico della Juventus avrebbe infatti gelato il suo calciatore con un richiamo, invitando Zhegrova a continuare il riscaldamento e a restare concentrato. Un episodio sostanzialmente sfuggito alle telecamere e che racconta la tensione ambientale percepita.

In campo, in realtà, le due squadre si sono tenute testa a vicenda in modo quasi sempre corretto, se si escludono i momenti di tensione che hanno portato al battibecco tra Cabal e Mandragora.