Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Zhegrova esasperato, Spalletti lo zittisce: l’episodio sfuggito alle telecamere

Foto dell'autore

L’attaccante bianconero non ci sta e risponde peccato: la reazione dell’allenatore della Juventus

Fiorentina e Juve si sono divisi la posta con un pareggio che fotografa al meglio una gara dai tanti volti caratterizzata da tante sbavature da ambo le parti. A calamitare l’attenzione soprattutto nella prima frazione di gioco (ma non solo) sono stati però anche i cori razzisti e le provocazioni varie che la curva Fiesole ha rivolto a Dusan Vlahovic.

Zhegrova supera di slancio Pasalic
Zhegrova esasperato, Spalletti lo zittisce: l’episodio sfuggito alle telecamere (Ansa Foto) – Calciomercato.it

L’attaccante serbo, però, non è stato il solo calciatore della Juventus a finire nel mirino dei tifosi della Fiorentina. Come riferito da Dario Pellegrini, infatti, anche Zhegrova – rimasto per tutti i novanta minuti di gioco in panchina – sarebbe stato beccato dagli insulti del “Franchi”. Provocazioni alle quali l’ex Lille avrebbe risposto mettendo Spalletti nelle condizioni di intervenire.

Il neo tecnico della Juventus avrebbe infatti gelato il suo calciatore con un richiamo, invitando Zhegrova a continuare il riscaldamento e a restare concentrato. Un episodio sostanzialmente sfuggito alle telecamere e che racconta la tensione ambientale percepita.

In campo, in realtà, le due squadre si sono tenute testa a vicenda in modo quasi sempre corretto, se si escludono i momenti di tensione che hanno portato al battibecco tra Cabal e Mandragora. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie