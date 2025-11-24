Atalanta
Sommer, Luis Henrique e non solo: Inter, il caso annunciato in diretta è triplo



Su ‘Ti Amo Calciomercato’, l’analisi delle prospettive nerazzurre dopo la serata negativa contro i cugini rossoneri: cosa accadrà nel medio periodo in squadra

Risveglio amaro per l’Inter, battuta nel derby per 1-0 dal Milan. Una battuta d’arresto pesante non tanto e non solo per la classifica, con la vetta che sfugge via, quando per l’ennesimo ko in uno scontro diretto, già il quarto in campionato. Nella nostra rubrica ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo analizzato, con Lorenzo Polimanti e Raffaele Amato, il momento dei nerazzurri, con possibili svolte nelle gerarchie di squadra e sul mercato, a seguito della sconfitta nella stracittadina.

Cristian Chivu
Inter, triplo caso dopo il derby: annuncio in diretta, cambia il mercato – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

E’ stata una Inter che non è riuscita a esercitare una pressione costante in attacco, venendo imbrigliata bene dalla squadra di Allegri, e subendo una ripartenza fatale in occasione del gol di Pulisic, con diversi errori, non solamente da parte di Sommer, pur autore di un intervento non brillantissimo. Nonostante le occasioni nel finale, rigore incluso, la prestazione nerazzurra è andata progressivamente a decadere. E ci sono diversi temi da evidenziare, anche in chiave di mercato.

Con l’assenza di Dumfries e Carlos Augusto adattato a destra, nemmeno nel finale è entrato Luis Henrique, anzi gli è stato preferito Diouf. Il brasiliano è ormai ufficialmente un caso, su Calciomercato.it abbiamo parlato del resto della sua possibile cessione a gennaio, che diventa una eventualità sempre più probabile. Anche Frattesi è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie e nemmeno questa volta è entrato in campo.

L’Inter inizia dunque a riflettere sulle mosse di mercato future, in vari reparti ma guardando innanzitutto a cosa accade tra i pali. Sommer non appare più inamovibile, ma Josep Martinez gli resta alle spalle, anche considerando il particolare momento personale che sta vivendo. Le scelte nerazzurre delle prossime settimane e dei prossimi mesi saranno fondamentali.

