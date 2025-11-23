Allarme Real per la Juve: pagano subito la clausola

Xabi Alonso pazzo di lui: lo spagnolo vuole che il club chiuda l’operazione

La Juve sarà una delle protagoniste del prossimo mercato di gennaio. Priorità al centrocampo, con Spalletti che si aspetta l’acquisto di un centrocampista. Nella fattispecie di un regista, per l’idea di calcio del tecnico di Certaldo il ruolo più importante.

La prima scelta di Spalletti sembrerebbe essere un suo ex calciatore, vale a dire Marcelo Brozovic. Il croato è diventato uno dei migliori play al mondo proprio grazie al neo allenatore juventino: fu lui, infatti, a piazzarlo in cabina di regia scongiurando l’addio all’Inter.

Il classe ’92 è in scadenza con l’Al-Nassr: il rinnovo è in discussione, tuttavia al momento le parti appaiono piuttosto distanti. L’ex nerazzurro potrebbe aprire al trasferimento alla Juve, alla quale fu molto vicino nell’estate 2016.

Il principale scoglio da superare? In assoluto, Damien Comolli. O meglio dal suo algoritmo, che a quanto pare gli sconsiglia di prendere calciatori provenienti dal campionato saudita. Perché fisicamente non sarebbero (più) in grado di reggere i ritmi del calcio europeo, finanche italiano.

Anche per ragioni economiche, il neo Ad della Juve sarebbe orientato verso profili più giovani. In tal senso, piacciono due spagnoli: Bernabé del Parma e Rodrigo Mendoza dell’Elche. In Spagna, quest’ultimo viene paragonato nientemeno che a Rodri del Barcellona.

Juve, il Real fa sul serio per Mendoza: Xabi Alonso spinge

Il talento del classe 2005 è fuori discussione, tanto che su di lui hanno messo gli occhi anche, se non soprattutto i top club europei. Fonti ispaniche confermano quanto scritto da Calciomercato.it, sul centrocampista c’è pure il Real Madrid.

Xabi Alonso sarebbe pazzo di lui, tanto che avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di accelerare, di giocare d’anticipo per battere la concorrenza, Juve compresa. Mendoza è un obiettivo estremamente alla portata dei grandi club, specie del Real visto che ha una clausola – valida pure a gennaio – da ‘soli’ 20 milioni.