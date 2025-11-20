Scelto il rinforzo per Spalletti, ma bisogna strapparlo ad Allegri

I bianconeri sono a caccia di un regista, un rinforzo importante a centrocampo per un salto di qualità: la pedina è stata individuata

La Juventus continua a pensare al mercato di gennaio per avvicinarsi un po’ di più a quello che vorrebbe Luciano Spalletti, subentrato da qualche settimana a Tudor. Non sarà ovviamente possibile stravolgere la rosa, ma magari aggiungere uno o due tasselli seguendo le indicazioni del nuovo allenatore. In particolare tra le priorità c’è quella di un regista, comunque un centrocampista di livello che possa far fare un salto, a livello tecnico o anche di personalità che manca un po’.

Anche in base a questo il mister di Certaldo valuterà eventuali cambiamenti di modulo, visto che non c’è ancora una direzione chiara in questo senso. Spalletti sta cercando la quadra, condizionata inevitabilmente anche dagli infortuni. Ad esempio è rientrato Kelly ma si è fermato Rugani, che starà fermo diversi giorni. Ai nostri followers su X abbiamo chiesto chi, tra quattro nomi, sarebbe la scelta migliore per il giovo di ‘Lucio’. I nomi erano Bouaddi del Lille, Brozovic dell‘Al Nassr, Mendoza dell’Elche e Xhaka del Sunderland.

I tifosi hanno scelto: Bouaddi alla Juve, ma occhio al Milan

A vincere è stato il gioiellino classe 2007, altra promessa che tra qualche anno ha chances di rimpinguare la nazionale della Francia. E il primo posto nelle preferenze è stato anche abbastanza netto, visto che è arrivato con il 46,7% dei voti. A seguire invece Xhaka con il 33,3%: lo svizzero sarebbe un innesto di assoluto valore ed esperienza, ma non semplice affatto da strappare alla Premier in questo momento.

Più freddina la reazione per il grande ex Inter, Marcelo Brozovic, solamente al 13,3%. Infine Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell’Elche di cui vi abbiamo parlato su Calciomercato.it tra l’interesse della Juve e la clausola. A trionfare, quindi, Ayyoub Bouaddi, che nelle scorse settimane si è messo in mostra anche in Italia, quando ha affrontato e battuto la Roma in Europa League. Nelle scorse settimane è stato seguito anche dal Milan, per cui non è da escludere un derby italiano di mercato. E con una valutazione che sale ogni giorno di più.