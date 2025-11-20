Prima l’Inter e poi la Roma: le ultime su Yuri Alberto | CM.IT

L’agente dell’attaccante brasiliano è stato in Europa per parlare anche di Vitor Roque

Capocannoniere del campionato brasiliano nel 2024 dopo una stagione da 31 gol complessivi in tutte le competizioni, Yuri Alberto quest’anno ha dovuto fare i conti con una fastidiosa frattura alla vertebra lombare, che lo ha tenuto ai box per diverse settimane tra giugno e luglio.

Nonostante ciò, l’attaccante 24enne ha mantenuto una buona media realizzativa, con 8 gol realizzati in 23 presenze e meno di 1800 minuti giocati. Seguito dall’Inter lo scorso anno, l’ex Zenit è finito nei radar della Roma sin dalla scorsa estate.

Durante una recente visita in Europa, il suo agente (Cury, lo stesso di Ederson) è stato anche a Trigoria per parlare con la dirigenza giallorossa che, pur rinnovando il gradimento tecnico, ha preso tempo di fronte alla valutazione iniziale da 30 milioni di euro, tenendo comunque viva la pista grazie al passaporto europeo in possesso del ragazzo.

Una cifra elevata quella chiesta dal Corinthians, giustificata anche dal fatto che il 50% del ricavato dovrà finire nelle casse dello Zenit.

Il Timao ha bisogno di vendere e, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, spera che anche gli interessamenti inglesi, spagnoli e tedeschi nei confronti del ragazzo possano presto tramutarsi in offerte ufficiali.