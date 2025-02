Nuovo bomber Inter: clausola aggirata e sfida all’Atalanta | CM.IT

Arnautovic, Correa e Taremi possono lasciare Milano e i nerazzurri vanno a caccia di nuovi gol all’estero

Nonostante sia la squadra con il maggior numero di gol realizzati in campionato, l’Inter in questa stagione ha evidenziato diverse lacune strutturali proprio nel reparto avanzato. Non certo per i numeri di Lautaro Martinez (15 gol complessivi) e Marcus Thuram (14 reti complessive), quanto piuttosto per la scarsa vena realizzativa mostrata da Joaquin Correa (1 gol), Marko Arnautovic (3 gol) e Mehdi Taremi (3 gol).

Dirigenza e tifoseria si aspettavano di più in modo particolare dall’attaccante iraniano, ma l’ex bomber del Porto quando è stato chiamato in causa per far rifiatare i titolari ha quasi sempre deluso le aspettative, realizzando una sola rete su azione in tutte le competizioni. È anche per questo motivo, dunque, che tra le priorità estive di calciomercato figura anche il reperimento di un nuovo centravanti.

Calciomercato Inter, il punto su Yuri Alberto

La dirigenza nerazzurra non ha mai perso di vista alcuni obiettivi sensibili e di vecchia data (non solo David), ma nelle ultime ore dal Brasile hanno rilanciato con forza la potenziale candidatura di Yuri Alberto. Capocannoniere dello scorso Brasileirao in coabitazione con Alerrandro, il 23enne ex Zenit è sotto contratto con il Corinthians fino al 31 dicembre del 2027.

Nel suo vincolo con il Timao è presente una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro, ma il Timao, complice la necessità di vendere, è pronto ad accontentarsi di cifre di gran lunga inferiori. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i bianconeri di San Paolo hanno fissato in 35 milioni di euro la richiesta iniziale per l’attaccante brasiliano, ma non è escluso che un eventuale punto d’incontro possa essere trovato a quota 25 milioni più bonus, come dichiarato anche dall’agente di Yuri Alberto a ‘interlive.it’. In Italia, meno di recente si è parlato anche di Atalanta e Bologna.

Dell’eventuale ricavato dalla cessione di Yuri Alberto, il 50% andrà nelle casse dello Zenit ed è per questo che la dirigenza paulista spera che possa scatenarsi una vera e propria asta in estate. Il suo agente, del resto, ha già ricevuto sondaggi da diverse squadre estere: Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest, Betis, Porto, West Ham e Wolverhampton.