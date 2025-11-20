Inter, via Luis Henrique: al suo posto l’ex Juve

Un giocatore reduce dall’esperienza con i bianconeri può rappresentare la soluzione al posto dell’ex Marsiglia, acquisto finora decisamente poco azzeccato

Tra gli acquisti estivi dell’Inter, chi ha sicuramente deluso le aspettative fino a questo momento è Luis Henrique. L’esterno arrivato dal Marsiglia ha trovato poco spazio e quando è entrato in campo non ha lasciato il segno, tutt’altro. Ecco perché l’Inter starebbe pensando a darlo via nella prossima sessione di mercato. Con l’idea di rimpiazzarlo con un ex Juve di prospettiva come Samuel Iling Jr.

Nei giorni scorsi, la nostra redazione vi aveva già raccontato di un Luis Henrique che potrebbe tornare in Francia, sondato da diversi club di Ligue 1. La sensazione è che sia questa la soluzione che anche il giocatore preferirebbe, insieme a qualche club di alto cabotaggio in Spagna, invece che un prestito in una squadra di medio livello in Serie A, ipotesi che tenderebbe a non accettare.

L’Inter dunque valuta le possibili opzioni, cercando almeno per il momento comunque una soluzione a carattere temporaneo, mentre per quanto riguarda un giocatore al suo posto, piuttosto che andare in cerca di un nuovo laterale destro, potrebbe anche virare su un profilo mancino, se Carlos Augusto convincerà nel trasloco di fascia.

A quel punto una soluzione come Iling Jr. potrebbe tornare utile. Il giocatore potrebbe essere proposto ai nerazzurri, per un proprio upgrade rispetto al prestito attuale al West Bromwich Albion. In generale, si guarderà molto alle soluzioni in uscita dai club inglesi, per trovare una risposta adeguata in termini qualitativi ed economici.