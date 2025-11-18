Disastro azzurro: il flop dell’Italia costa 850 milioni di euro

Una cifra da record, per una Nazionale incapace, per il momento, di strappare il pass per i Mondiali: e le polemiche aumentano

Il verdetto di una Italia costretta ai playoff per inseguire la qualificazione ai Mondiali andava solo certificato, vista l’ampia differenza reti a favore della Norvegia che chiudeva a qualsiasi velleità di rimonta. Ma il 4-1 dei nordici a San Siro fa rumore e pesa psicologicamente. Non regna l’ottimismo in vista degli spareggi di marzo, dove l’Italia può trovare diverse insidie. In generale, l’esito del girone di qualificazione ha deluso, considerando che la Nazionale azzurra sarebbe accreditata di un valore di ben 850 milioni di euro.

Una cifra stabilita dall’AI di Google e basata sulle valutazioni di Transfermarkt, che posizionerebbe, in realtà, la nostra selezione ai primi posti della classifica. Il ‘ranking’ di settembre, così stimato, ci piazzava in quinta posizione, alle spalle di Francia, Spagna, Inghilterra e Portogallo. Ma i risultati del campo non hanno trovato corrispondenza, come abbiamo visto, in tutto questo.

La distribuzione, reparto per reparto, indicherebbe il valore della difesa e del centrocampo in 270 milioni ciascuno, con un attacco da 200 milioni di euro. Tutto inutile, la Norvegia si è dimostrata superiore e il confronto con altre nazionali, nonostante queste cifre, appare impietoso. Al punto da far sorgere il dibattito sulle valutazioni ‘gonfiate’ di mercato. Oltre che far ripartire la caccia al colpevole del cattivo rendimento, includendo naturalmente allenatore e quadri dirigenziali. L’Italia si interroga e ha la missione di non fallire per la terza volta di fila il Mondiale, il che sarebbe una mazzata durissima per tutto il movimento.