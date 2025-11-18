Bove è un ragazzo che illumina, in ogni gesto e in ogni parola – Calciomercato.it

Edoardo Bove protagonista ieri della presentazione del disegno di legge per la formazione sul primo soccorso: momenti emozionanti

Edoardo Bove è un ragazzo che illumina, in ogni gesto e in ogni parola. La sua commozione di ieri, così spontanea, ha davvero contagiato tutti.

Non ho mai conosciuto un calciatore così sensibile ed empatico: sempre vicino a tutti, sempre attento alle parole, sempre disponibile. Le sue dichiarazioni di ieri, in occasione della presentazione della Legge sul primo soccorso che porta il suo nome, certificano ancora di più la sua straordinarietà. Parliamo di un ragazzo davvero speciale e buono.

“Sono onorato che ci sia il nome qui, ma anche un po’ imbarazzato perché non è giusto prendere il merito per qualcosa di cui molti si spendono già da tanto tempo – ha affermato – Deve essere la legge di tutti, delle fondazioni di Mattia, Matteo, Stefano e Flippo“.

L’idea della Legge nasce anche da un’iniziativa dell’agente di Edoardo, Diego Tavano. Tutti i politici presenti, tra cui il Ministro Abodi, lo hanno quindi ringraziato per la sua attiva partecipazione.