DIRETTA | Le notizie di sabato 15 novembre: Juve, infortunio per Vlahovic LIVE

Vigilia di Italia-Norvegia e non solo, tra campo e calciomercato: le notizie live di sabato 15 novembre di Calciomercato.it
Vigilia calda per gli azzurri di mister Gattuso che preparano la sfida contro la Norveglia per la qualificazione ai Mondiali. Occhio, poi, alle ultimissime notizie in vista del ritorno in campo della Serie A.
LIVE
Svezia, infortunio per Holm: preoccupazione per il Bologna
Emil Holm esce nel corso di Svizzera-Svezia per infortunio, problema muscolare alla coscia per il giocatore del Bologna. L’entità dello stop sarà da valutare nei prossimi giorni.
Juventus, si ferma Vlahovic: affaticamento muscolare
Vlahovic alle prese con un affaticamento agli adduttori in nazionale, a rischio la presenza con la Fiorentina sabato prossimo: i dettagli.
Napoli, Hojlund da' forfait con la Danimarca: come sta
In Danimarca-Bielorussia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, Hojlund nemmeno in panchina. Secondo ‘Ekstra Bladet’, testata danese, l’attaccante del Napoli si è ammalato e per questo non prenderà parte alla sfida.
Gattuso show in conferenza: che risposta a la Russa
Gennaro Gattuso si scatena in conferenza stampa: la risposta a La Russa, gli insulti shock dai tifosi, il 9-0 con la Norvegia e non solo.
Italia, UFFICIALE: Calafiori lascia il ritiro azzurro
Riccardo Calafiori non è riuscito a recuperare dal problema all’anca e ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per proseguire le terapie con l’Arsenal.
Spagna, Huijsen lascia il ritiro della nazionale
Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, ha lasciato fuori squadra l’ex giocatore di Juventus e Roma, Dean Huijsen per un fastidio muscolare all’inguine, che richiederà una risonanza magnetica nelle prossime ore.
Lazio, due colpi per Sarri: i nomi
Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ nelle scorse ore vi sarebbe stato un summit di mercato in casa Lazio: tra i nomi che Sarri vorrebbe a gennaio occhi su Martin del Genoa e Lorenzo Insigne, attualmente svincolato.
Kjaer esalta Allegri: "Milan da Scudetto"
“Il Milan può vincere lo Scudetto perché ha l’allenatore giusto, sai chi comanda. Lo scorso anno…”, così l’ex capitano del Milan Simon Kjaer a ‘La Gazzetta dello Sport’.
Atalanta, parla Percassi: "Palladino ci ha aspettato"
L’amministratore dell’Atalanta Luca Percassi ha rivelato all”Eco di Bergamo’: “Palladino poteva arrivare in estate, ci ha aspettato. L’esonero di Juric è stato umanamente molto doloroso”.
UFFICIALE - Si ritira Mattia Caldara
“Caro calcio, ti saluto”. Una lettera struggente quella dell’ex centrale del Milan, ad oggi svincolato, Mattia Caldara. Nelle scorse ore il giocatore ha annunciato l’addio al calcio giocato all’età di 31 anni.
Verso Inter-Milan, Allegri recupera Jashari
90′ in campo nell’amichevole contro la Virtus Entella, Ardon Jashari nel derby contro l’Inter ci sarà: il nazionale svizzero, dopo il grave infortunio al perone, ripartirà dalla panchina nella stracittadina.
Inter, apprensione per Dumfries: lascia il ritiro
Durante l’allenamento di martedì con l’Olanda Denzel Dumfries ha accusato il riacutizzarsi di un problema alla caviglia. Ritorno oggi ad Appiano Gentile per il laterale che lascia il ritiro della Nazionale Orange, secondo ‘Il Corriere dello Sport’. Non è in dubbio per il derby.