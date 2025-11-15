Juve, ansia Spalletti: infortunio per Vlahovic, ecco quando torna

Il centravanti si fa male in nazionale, allarme per le sue condizioni fisiche: le ultime

Come sempre, la pausa nazionali è fonte di grande preoccupazioni per allenatori e tifosi, per il rischio di infortuni. E in queste ore c’è apprensione anche alla Juventus per le condizioni di Dusan Vlahovic. Il serbo è alle prese con problemi fisici derivati dal match tra Inghilterra e Serbia. E gli esami svolti su di lui hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori, da trattare con una certa attenzione.

Sono state escluse delle lesioni, questo è vero, ma l’esatta entità del problema potrà essere valutata solamente nei prossimi giorni. Ci saranno sicuramente alcuni giorni di riposo per lui, il giocatore non prenderà parte alla sfida con la Lettonia ma dovrebbe restare con i suoi compagni per fare gruppo. Anche se non è da escludere nemmeno un ritorno anticipato a Torino.

Ad ogni modo, alla Continassa lo staff medico della Juventus valuterà insieme al centravanti le sue sensazioni effettive. Ad oggi, si deve considerare la possibilità che, per Spalletti, l’impiego di Vlahovic contro la Fiorentina sia a rischio. E’ probabile che si scelga di non rischiarlo, per averlo poi a disposizione per la fondamentale trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt del 25 novembre.