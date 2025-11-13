Atalanta
Milan, Lewandowski può attendere: l’ex Serie A a gennaio

L’attaccante vuole tornare a giocare nel nostro campionato

Il Milan resta a caccia di un grande attaccante. Per la prossima stagione resiste la candidatura di Robert Lewandowski, in scadenza a giugno col Barcellona. Il tedesco va per i 38 anni, ma solo pochi mesi fa i rossoneri hanno ingaggiato Modric che di anni ne ha 40…

In ogni caso il club di Cardinale potrebbe anticipare a gennaio il rafforzamento del reparto avanzato, considerato il rendimento scadente di Nkunku e quello altalenante di Leao. Santi Gimenez, come noto, non piace ad Allegri.

A proposito di nuovo attaccante per il Milan, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi fan di X “quale nome converrebbe di più a gennaio” al di là, ovviamente, di Lewandowski che rimane un discorso in chiave giugno. Il meno votato dei quattro profili proposti, è stato il tedesco Fullkrug. Il 32enne in forza al West Ham ha preso solo il 7.7%.

 

Decisamente meglio è andata all’attaccante della Juventus, Jonathan David (19,2%), seppur non abbastanza comunque per aggiudicarsi il sondaggio. Poco di più ha ottenuto Sorloth dell’Atletico Madrid (26.9%).

Non ha vinto, ma ha stravinto Joshua Zirkzee. Nel mirino della Roma e desideroso di tornare in Serie A, l’ex Bologna ha staccato tutti col 46,2%. Per quasi la metà dei nostri utenti, perlomeno di quelli che hanno partecipato al sondaggio, sarebbe l’olandese l’attaccante che servirebbe di più al Milan per curare il mal di gol.

