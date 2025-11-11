Comolli allo scoperto: “Rinnovo Vlahovic? Abbiamo un accordo”

Il neo Ad bianconero: “Nessun club italiano può pagare gli stipendi della Premier”

Comolli esce allo scoperto sul rinnovo di Vlahovic dopo la nomina ad Amministratore delegato della Juve. Il bomber serbo è tuttora in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane ci sono stati grossi segnali di apertura da parte del club bianconero.

Segnali che trovano conferma nelle dichiarazioni del neo Ad della Juve: “Se Vlahovic potrebbe prolungare? Abbiamo un accordo con Dusan di parlarne a fine stagione. Certamente nessun club italiano può pagare gli stipendi della Premier. E noi, come gli altri, dobbiamo rispettare il limite del 70% dello squad cost ratio dell’Uefa”, cioè il rapporto tra costo squadra e ricavi lordi.

Comolli ha parlato anche della strategia del club tra presente e futuro, riservando parole di elogio a Luciano Spalletti.