Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Comolli allo scoperto: “Rinnovo Vlahovic? Abbiamo un accordo”

Foto dell'autore

Il neo Ad bianconero: “Nessun club italiano può pagare gli stipendi della Premier”

Comolli esce allo scoperto sul rinnovo di Vlahovic dopo la nomina ad Amministratore delegato della Juve. Il bomber serbo è tuttora in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane ci sono stati grossi segnali di apertura da parte del club bianconero.

Vlahovic esulta dopo un gol con la Juve
Comolli allo scoperto: “Rinnovo Vlahovic? Abbiamo un accordo” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segnali che trovano conferma nelle dichiarazioni del neo Ad della Juve: “Se Vlahovic potrebbe prolungare? Abbiamo un accordo con Dusan di parlarne a fine stagione. Certamente nessun club italiano può pagare gli stipendi della Premier. E noi, come gli altri, dobbiamo rispettare il limite del 70% dello squad cost ratio dell’Uefa”, cioè il rapporto tra costo squadra e ricavi lordi.

Comolli ha parlato anche della strategia del club tra presente e futuro, riservando parole di elogio a Luciano Spalletti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie