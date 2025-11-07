Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 7 novembre: Vanoli è al Viola Park LIVE

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di venerdì 7 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it

Si è chiusa la tre giorni europea anche per le squadre italiane, con fortune alterne. Il giovedì ha fatto collezionare la vittoria della Roma, il pareggio del Bologna e la sconfitta della Fiorentina che è pronta ad abbracciare il nuovo allenatore Vanoli.

Paolo Vanoli (Ansafoto) – calciomercato.it

Stasera tocca già alla Serie A con l’anticipo del venerdì tra Pisa e Cremonese. Ma l’attesa, è anche per le convocazioni del ct Gattuso per le prossime due partite con Moldavia e Norvegia prima dei playoff di fine marzo.

LIVE

Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park

Paolo Vanoli è arrivato in questi minuti al Viola Park. In giornata la firma e gli annunci con la Fiorentina.

Fiorentina, in giornata firma e annuncio di Vanoli

È prevista in giornata la firma, con il successivo annuncio ufficiale, di Paolo Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina, che ieri sera ha perso col Mainz in Conference con Galloppa in panchina. I tempi sono stretti per preparare la sfida di domenica col Genoa di De Rossi.

