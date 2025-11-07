DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 7 novembre: Vanoli è al Viola Park LIVE

Ecco tutte le notizie di venerdì 7 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it

Si è chiusa la tre giorni europea anche per le squadre italiane, con fortune alterne. Il giovedì ha fatto collezionare la vittoria della Roma, il pareggio del Bologna e la sconfitta della Fiorentina che è pronta ad abbracciare il nuovo allenatore Vanoli.

Stasera tocca già alla Serie A con l’anticipo del venerdì tra Pisa e Cremonese. Ma l’attesa, è anche per le convocazioni del ct Gattuso per le prossime due partite con Moldavia e Norvegia prima dei playoff di fine marzo.

LIVE

09:29 Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park Paolo Vanoli è arrivato in questi minuti al Viola Park. In giornata la firma e gli annunci con la Fiorentina.