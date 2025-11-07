Juve, altri guai con il Fair Play Finanziario: l’annuncio di Chiellini

A Torino, scenari ancora complessi dal punto di vista economico: le dichiarazioni del dirigente preoccupano

Giornata importante, quella di oggi, per la Juventus, con l’assemblea degli azionisti da cui sono derivate la nomina del nuovo CDA, l’approvazione del bilancio e la delibera dell’aumento di capitale. Ma, parallelamente, emergono anche altri problemi. Chiellini preannuncia infatti altri provvedimenti Uefa per il Fair Play Finanziario.

La situazione economica del club bianconero è in miglioramento ma non è ancora rosea e del resto le recenti dichiarazioni di Comolli non avevano fatto mistero di questo. Ora, si uniscono quelle dell’ex difensore, che, intervenuto al Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi, ha affermato: “L’obiettivo è giungere al pareggio di bilancio per la stagione 2026/2027, veniamo da anni non facili e abbiamo dovuto sacrificare alcuni talenti. Ma questo rientra nella strategia di creare una maggiore sostenibilità e affiancarla ai risultati. Eravamo consapevoli della procedura sul Fair Play Finanziario. Riceveremo una nuova multa e ci sarà un altro Settlement Agreement, ma non ci sarà obbligo di operazioni straordinarie”.

Sul suo ruolo in società, ha chiarito: “Francesco Calvo mi ha introdotto in questo ambito. A livello aziendale, sto affiancando Comolli nella gestione del club, cercando di affiancare la visione dirigenziale alla mia esperienza come giocatore”.