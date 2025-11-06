Frattesi bocciato, tutta colpa di ‘Inzaghi’: “È peggiorato ancora di più”

Davide Frattesi nel mirino dei tifosi dell’Inter dopo la pessima prestazione offerta contro il Kairat, nonostante la chance dal primo minuto di gioco offerta da Chivu

Il centrocampista nerazzurro finisce sul banco degli imputati dopo una prestazione insufficiente offerta in Champions League. A dire il vero, da inizio stagione non riesce a esprimersi al meglio. Non è di certo l’unico ad essere criticato, ma Frattesi è come se non avesse sfruttato a dovere le proprie chance. Alla fine l’Inter ha portato a casa i tre punti, importantissimi in vista del passaggio del turno di Champions. Ma al giocatore della Nazionale si chiede maggiore impegno.

Per qualche tifoso su X, all’ex Sassuolo mancano i fondamentali: serve fare un ritorno alla scuola calcio.

I piedi di Dumfries, Bisseck, Carlos Augusto e Frattesi: gente che dovrebbe passare le giornate a palleggiare contro il muro, come si faceva da bambini, per imparare i “fondamentali”.

Sconcertanti. — Carlo Cattaneo (@_MagliaNera_) November 5, 2025

Qualcun altro ironizza sulla sua presenza/assenza in campo. E c’è chi invece ricorda il suo soprannome e come fu presentato dall’Inter al momento dell’acquisto, ossia come il trattore della rosa nerazzurra.

Frattesi esce dal campo senza neppure essere entrato, visione dello spazio incredibile — ⭐ Andrea ⭐ (@il_prof_13) November 5, 2025

Il carro di Frattesi pic.twitter.com/2VeKeqmCYl — Garanzia di efficienza e tranquillità (@Colinterista) October 26, 2025

Inter-Kairat 2-1, ma Frattesi delude

Per qualche sostenitore nerazzurro non ci sono dubbi: contro il Kairat, Frattesi ha toccato davvero il fondo.

Frattesi tra Union SG e Kairat è riuscito nell’impresa di collezionare le due partite peggiori della sua carriera all’Inter. — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) November 5, 2025

C’è anche chi è molto più critico e sottolinea come le prestazioni del centrocampista dell’Italia siano peggiorate dopo il cambio allenatore. Proprio la gestione di Simone Inzaghi fu aspramente criticata per il poco spazio offerto a Frattesi, che voleva giocare di più. Motivo per cui in estate si pensava anche ad un addio. Ma con Chivu le prestazioni sono addirittura più deludenti.