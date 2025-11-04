Atalanta
Juventus-Sporting non è solo Champions: Hjulmand, il problema ha un nome e cognome | CM.IT

Stasera si torna in campo per la massima competizione europea per club, ma c’è spazio anche per il calciomercato

Fondamentale, per il prosieguo del cammino in Champions League, partita per la Juventus, con Luciano Spalletti all’esordio sulla panchina in questa edizione della competizione.

Avversario di giornata è lo Sporting Clube de Portugal, con sei punti in classifica dopo due vittorie e una sconfitta. Una sfida decisamente complicata per i bianconeri che hanno necessità di portare a casa la vittoria.

All’interno della squadra lusitana milita un calciatore che già dell’estate scorsa è finito sul taccuino della dirigenza piemontese, quel Morten Hjulmand che abbiamo avuto modo di ammirare in Italia con la maglia del Lecce.

Il regista e capitano era considerato un obiettivo per rinforzare il centrocampo, ma le alte richieste hanno frenato qualsiasi tipo di discorso tra i club. Adesso, però, è tornato di moda.

Juve, nuovo contatto con lo Sporting per Hjulmand? Ecco come stanno le cose

Una pista che continua ad essere di difficile realizzazione, a maggior ragione nella sessione di mercato di gennaio. E, nonostante i dirigenti domani si vedranno di persona, la questione resta molto complicata.

La richiesta, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, continua ad essere molto alta, 50-60 milioni di euro, e non c’è la volontà di cedere il danese a stagione in corso.

Discorso diverso a giugno, ma c’è un ostacolo da superare che si chiama Manchester United, con Ruben Amorim, suo vecchio allenatore, che se dovesse resistere sulla panchina, lo accoglierebbe a braccia aperte. Adesso, però, la palla passa al campo, per il mercato c’è ancora tempo.

