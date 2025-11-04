Conte infastidito dall’Eintracht: “Se avessimo giocato noi in Germania così ci avrebbero detto…”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, al seguito del pareggio contro l’Eintracht Francoforte: le parole dalla sala stampa del Maradona dopo lo 0-0

Il primo commento a caldo del tecnico del Napoli dopo lo 0-0 in Champions League è sull’idea di calcio proposta dall’Eintracht, profondamente difensivo: “Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio difensivo, l’avessimo fatto noi in Germania si parlava di catenaccio all’italiana – poi aggiunge – Ho poco da recriminare, perché sono squadre di livello”.

Il Napoli ha davvero poche occasioni da gol, ma Conte non è dello stesso avviso: “Se mi preoccupa non fare gol? Mi preoccuperei di più se non creassimo occasioni da rete. La palla deve finire in rete, altrimenti stiamo qui a spiegare. E oggi spiego lo 0-0. Se oggi concretizzavamo, avremmo parlato di un grandissimo Napoli. Oggi spiego uno 0-0, con occasioni clamorose”

Il tecnico azzurro parla di crescita collettiva, anche del club: “Va fatto un salto in tutto, dal punto di vista medico, dal punto di vista del recupero dei ragazzi, dal fatto che giochiamo ogni tre giorni. Giocare ogni tre giorni cambia totalmente l’aspetto medico e fisioterapico. Da questo punto di vista dobbiamo crescere tutti insieme. Bisogna crescere di campo ed extracampo”

Il percorso in Champions League del Napoli si complica dopo questo piccolo passo falso casalingo: “Dobbiamo guardare passo dopo passo, ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Per farlo qualche big deve cannare. Noi pensiamo a noi e a fare il nostro percorso e crescere con le partite ogni tre giorni. Sono situazioni diverse e non si può pensare di andare avanti sempre con gli stessi giocatori. Noi siamo costretti dagli infortuni, qualcuno è dovuto anche andare oltre la fatica. Quest’anno stiamo facendo una bellissima esperienza, sono problematiche che stiamo affrontando”.