PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0: Conte incartato, McTominay e Hojlund insufficienti

Voti pagelle, top e flop della quarta giornata di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte: brutto zero a zero al Maradona

L’Eintracht Francoforte gioca all’italiana: tutti schiacciati in difesa e ripartenze. Conte incartato, Napoli senza idee. E crea pochissimo. Hojlund non centra la porta, male anche Politano, McTominay e Neres quando è entrato.

McTominay
McTominay in Napoli-Eintracht

Brutta partita al Maradona, senza gol e senza emozioni. Anche la formazione di Toppmoller non gioca la miglior prestazione stagionale, ma finalmente non prende gol e resta ordinata per quasi tutta la gara. Resta il rammarico per gli azzurri di non aver approfittato di una squadra avversaria davvero mediocre, che ha subito 11 gol in 3 partite in Champions League.

Le pagelle di Napoli-Eintracht

NAPOLI

TOP Gutierrez 6,5 – Attento, propositivo. Una buona alternativa a sinistra. Mancava Spinazzola, lo sostituisce degnamente

FLOP McTominay 5 – Sciupa una bella occasione da gol dal limite, ma è nell’insieme che sbaglia tante scelte e si fa trovare impreparato. Poco incisivo.

  • Milinkovic Savic 6
  • Di Lorenzo 5,5
  • Rrahmani 6,5
  • Buongiorno 6,5
  • Gutierrez 6,5
  • Anguissa 5,5
  • Lobotka 6 (Noa Lang 6)
  • McTominay 5
  • Politano 5 (Neres 5,5)
  • Hojlund 5
  • Elmas 5,5
  • Conte 4 – Incartato da un mediocre Eintracht. Napoli senza idee alternative al solito gioco prevedibile e scolastico.

EINTRACHT FRANCOFORTE

TOP Koch 7 – Marca benissimo Hojlund, gli rende la vita complicata. Perde pochissimi palloni ed è sempre attento in area di rigore

FLOP Larsson 5 – In 80 minuti tocca meno di 50 palloni. Troppo schiacciato per fare il play.

  • Zetterer 6,5
  • Collins 5,5
  • Koch 7
  • Theate 7
  • Kristensen 5,5
  • Chaibi 6 (Dahoud s.v)
  • Larsson 5 (Skhiri 6)
  • Brown 5,5 (Amenda s.v)
  • Gotze 5,5
  • Bahoya 5,5 (Knauff 5,5)
  • Burkardt 5,5
  • Toppmöller 5,5 – Non fa nulla per vincere la partita.

Il tabellino di Napoli-Eintracht Francoforte 0-0

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka (73′ Noa Lang), Anguissa, McTominay, Politano (65′ Neres), Elmas, Hojlund. All. Antonio Conte

EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Collins, Larsson (79′ Skhiri), Chaibi (90’Dahoud), Brown (90′ Amenda), Gotze, Bahoya (65′ Knauff), Burkardt. All. Dino Toppmöller

Ammonizioni: Conte (N), Rrahmani (N) Zetterer (E)
Espulsioni: nessuno
Arbitro: Pinheiro; assistenti: Jesus e Maia; IV: Verissimo; VAR: Martins e Narciso
Spettatori: circa 48 mila spettatori
Note: 1′ di recupero nel primo e 5′ nel secondo

