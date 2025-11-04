Bufera Napoli, altra mazzata per Conte: “Ha un complesso”

Si infiamma l’ambiente intorno all’allenatore del Napoli che oggi in conferenza stampa è stato piuttosto duro. La reazione sui social

Il Napoli si è fermato non andando oltre lo 0-0 contro il Como nell’ultimo fine settimana. Un mezzo passo falso contro una squadra comunque molto complicata da affrontare che precede il confronto fondamentale di domani contro l’Eintracht in Champions League.

Proprio a margine della conferenza stampa di vigilia sono arrivate alcune dichiarazioni molto forti da parte del tecnico salentino: “Mi sento in dovere di difendere questa squadra. Quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro, parlo delle voci che vengono messe in giro per cercare di mettere aspettative assurde o per ammazzare la squadra”.

Questo è solo uno dei passaggi odierni di Conte, che ha difeso a spada tratta la squadra a margine di una conferenza densa di contenuti che ha fatto discutere parecchio.

Tanti tifosi di altre squadre su X infatti sono andati all’attacco dell’allenatore del Napoli dopo le sue recenti uscite:

Conte si è inventato altri nemici immaginari, credo abbia un complesso — Salvatore Burrata VII ⭐⭐ 🇵🇸 (@gasa7oe7orna7o) November 3, 2025

È ripartito Antonio Conte. — El Paròn (@elparon1899) November 3, 2025

Conte sa che quest’anno si gioca tanto e sta cercando di spostare l’attenzione dei tifosi su altre situazioni e naturalmente ha scelto quella dove loro sono più sensibili. — Mario Homer (@homer_mario) November 3, 2025

Anche oggi lacrime di Antonio Conte ✅ — Francesco (@fralinter) November 3, 2025

È giunto il momento che Conte faccia un po’ di pace col suo cervello — I M assimo ⭐⭐ (@maxthegrugn1) November 3, 2025

facciamo la Conte League e gioca quando ha voglia — SteBlack79 (@LiesGrassh1945) November 3, 2025

Continua la sua personalissima lotta contro nemici immaginari — Gianmichele (@Gianminter98) November 3, 2025

Sono quindi parecchi gli attacchi da parte dei tifosi avversari che sui social hanno di fatto risposto a quanto affermato da Conte. Una serie di passaggi molto forti che in un momento tanto delicato della stagione contribuiscono ad alzare ulteriormente i toni della contesa.