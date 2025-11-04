Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bufera Napoli, altra mazzata per Conte: “Ha un complesso”

Foto dell'autore

Si infiamma l’ambiente intorno all’allenatore del Napoli che oggi in conferenza stampa è stato piuttosto duro. La reazione sui social 

Il Napoli si è fermato non andando oltre lo 0-0 contro il Como nell’ultimo fine settimana. Un mezzo passo falso contro una squadra comunque molto complicata da affrontare che precede il confronto fondamentale di domani contro l’Eintracht in Champions League.

Conte
Bufera Napoli, altra mazzata per Conte: “Ha un complesso” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Proprio a margine della conferenza stampa di vigilia sono arrivate alcune dichiarazioni molto forti da parte del tecnico salentino: “Mi sento in dovere di difendere questa squadra. Quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro, parlo delle voci che vengono messe in giro per cercare di mettere aspettative assurde o per ammazzare la squadra”.

Questo è solo uno dei passaggi odierni di Conte, che ha difeso a spada tratta la squadra a margine di una conferenza densa di contenuti che ha fatto discutere parecchio.

Tanti tifosi di altre squadre su X infatti sono andati all’attacco dell’allenatore del Napoli dopo le sue recenti uscite:

Sono quindi parecchi gli attacchi da parte dei tifosi avversari che sui social hanno di fatto risposto a quanto affermato da Conte. Una serie di passaggi molto forti che in un momento tanto delicato della stagione contribuiscono ad alzare ulteriormente i toni della contesa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie