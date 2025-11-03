Napoli-Eintracht, lo sfogo di Conte: “Napoli che lotta per i primi posti dà fastidio”

La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte

Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV.

Antonio Conte: “Napoli primo nonostante tanti problemi”

Sui gol degli attaccanti: “Qualcuno deve aver segnato perché siamo primi in classifica. Ora che abbiamo fatto due clean sheet, si parla dell’attacco. Voi cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto. Continuiamo ad avere problemi, io però vedo la classifica e chi sta in testa? Il Napoli. Abbiamo avuto un pompamento assurdo nei confronti delle aspettative, per i giocatori arrivati, sono venuti a mancare alcuni calciatori e si è fatto male De Bruyne; Rrahmani è rientrato solo nell’ultima partita; si è fatto male Lobotka…Abbiamo sopperito a tutte queste problematiche e cavolo uno pensa che ci sia stato un terremoto, però il Napoli è primo in classifica. Servono più gol? È logico, serve vincere”

Lo sfogo di Conte sulle voci contro il Napoli: “Vincendo contro l’Eintracht possiamo mettere in sesto la classifica di Champions. Ma affrontiamo un avversario forte, sappiamo cosa stiamo facendo. Mi sento in dovere di difendere questa squadra. Quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro, parlo delle voci che vengono messe in giro per cercare di mettere aspettative assurde o per ammazzare la squadra. Il tifoso napoletano deve sempre restare schierato e compatto con la squadra. Deve tapparsi le orecchie. Il tifoso napoletano è un sognatore e da fuori lo sanno. Non ci vuole niente a pompare o ad ammazzare. Ascoltate quello che dicono i calciatori, gli allenatori, che sono gli unici a voler bene il Napoli. Il tifoso del Napoli non deve andare dietro agli altri, che vogliono solo ammazzare il Napoli. Onore e merito a questi ragazzi, che con tutti questi problemi vedo la classifica e dopo 3 mesi siamo ancora primi in classifica. E se vinciamo contro l’Eintracht, andiamo a 6 punti. Napoli dà fastidio, Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio. E qualcuno deve entrare in quest’ottica”

Sulla Bundesliga: “Non penso che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga. Penso che il livello sia uguale. Il campionato fuori portata è la Premier League, per la potenza economica, nelle infrastrutture…Possiamo invidiare alla Germania per un campionato con meno partite. Loro si riposano a Natale, noi no. Sicuramente questo è un bel vantaggio. Poi il Bayern Monaco viaggia a livelli stratosferici, con giocatori e società forte. Fa una corsa a parte. Altre squadre sono di livello, come il Leverkusen, come l’Eintracht, lo Stoccarda e il Borussia. Sono squadre del nostro livello”

Sulle condizioni di Gilmour, Spinazzola e Lobotka: “Lobotka ha fatto l’ultima parte contro il Como. Era al rientro e sicuramente dargli più minutaggio sarebbe stato rischioso. Anche Rrahmani è venuto in panchina contro il Lecce, io gli ho chiesto se volesse entrare ma ha preferito evitare. Lobotka dovrebbe rientrare senza problemi già domani. È a disposizione. Non dimentichiamo che Elmas ha avuto un impatto incredibile, è un giocatore di cui son contento. Ampliare la rosa dei titolari con certezze diventa fondamentale. Per Gilmour e Spinazzola verranno fatte valutazioni. Non stiamo qui a piangerci. Se sono abili saranno arruolati, altrimenti non saranno arruolati”

Elmas con lo stesso ruolo di De Bruyne? – “Elmas può giocare a centrocampo in tutti e tre ruoli, ma non c’è da inventarsi nulla. Non può fare il ruolo di De Bruyne nei quattro centrocampisti”

Sulla vicinanza delle partite da giocare: “Contro lo Sporting Lisbona abbiamo giocato con una difesa tutta nuova rispetto all’anno scorso. Eppure abbiamo vinto. Poi ci si dimentica dell’enorme difficoltà e resta solo il risultato. Domani è un’altra gara, sappiamo che la Champions è difficile. Cerchiamo di metabolizzare questo discorso dei tre giorni perché è inevitabile che stiamo trovando delle difficoltà. Dopo la partita faremo recupero, poi saremo pronti a giocare contro il Bologna. Bisogna metabolizzare cercando di trovare quante più certezze possibili”

Sul confronto arbitri italiani e europei: “Non sono qui che parlo di arbitraggi. Lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, guardate che confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più. Non parliamo di arbitri, lasciamoli sereni. Appena qualcuno ha parlato per migliorare il calcio italiano, vedete che è successo. Parlo di fatti. Cerchiamo di fare attenzione. Io faccio fatica a capire quando c’è un monitor lì…Richiamare un arbitro al monitor non significa che c’è un errore e questo deve cambiare la decisione. L’arbitro può anche aver visto giusto. A volte quando sono stati chiamati avevano anche preso la decisione giusta. Facciamo attenzione, bisogna essere collaborativi”

Matteo Politano: “Mi pesa non segnare”

Su come si fa a preparare la gara in poche ore dall’ultimo match di campionato: “Ancora dobbiamo preparare la gara, oggi pomeriggio avremo modo di preparare questa partita al meglio”

Sulla sconfitta contro il PSV: “Serve portarsi dentro quella batosta, ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. Soprattutto quando giochi partite in Champions. Altrimenti si rischia di fare brutte figure. Siamo stati bravi ad accantonarla. Bisogna sempre ricordarsi di andare forti”

Sui pochi gol fatti: “È naturale che mi pesa, al momento non stanno arrivando ma devo pensare alla squadra e a cosa serve per la squadra. Cerco di migliorare sotto questo punto di vista, tra gol e assist”

Sulla gestione delle energie: “Positivo giocare sempre, c’è da ringraziare il mister che mi dà l’occasione di giocare titolare. Per gestire le energie bisogna fare una vita sana, si gioca spesso e c’è bisogno di fare tanto recupero. Non è un peso, giocare per il Napoli non sarà mai un peso”