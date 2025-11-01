Napoli-Como, scintille Conte-Fabregas: “L’avete preparata così”

Il tecnico dei Campioni d’Italia perde le staffe e urla all’indirizzo del collega suo giocatore al Chelsea

Scintille tra Conte e Fabregas nel corso del primo tempo della sfida tra Napoli e Como in corso al ‘Maradona’ e valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. L’episodio poco dopo il rigore parato – il sesto nelle ultime dieci partite – da Milinkovic-Savic, stavolta a Morata, il quale però ha calciato malissimo.

Il tecnico degli azzurri è andato su tutte le furie dopo che, a suo avviso, un giocatore del Como aveva simulato di aver subito un fallo. Conte ha urlato verso Fabregas, allenato ai tempi del Chelsea, chiamandolo per nome: “Cesc, l’avete preparata così! L’avete preparata così”.

Fabregas si è girato verso Conte, rispondendo in maniera elegante: “Antonio, lo sai anche tu che non è così”. I due si sono poi abbracciati al fischio dell’intervallo, prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, con Conte che continuava comunque a lamentarsi.