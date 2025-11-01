DIRETTA Serie A, Napoli-Como: FORMAZIONI UFFICIALI | Segui la Cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

Il Napoli ospita il Como a Fuorigrotta nel secondo anticipo del sabato valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida ad alta quota tra i campioni d’Italia in carica e gli ambiziosi lariani che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci dalle vittorie contro l’Inter in casa e contro il Lecce in trasferta, gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia della terza di fila in campionato. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per tornare da soli al comando e mettere pressione sulle dirette inseguitrici a partire da Milan e Roma che si affrontano nello scontro diretto. C’è anche da prepararsi al meglio alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Otto sono invece i risultati utili di fila, compresa la Coppa Italia, per i biancoblu di Cesc Fabregas che vengono dal successo sul Verona e sognano il colpaccio per candidarsi al quarto posto. Lo scorso anno, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il risultato di 3-1 grazie ai gol di McTominay, Lukaku e Neres intervallati dal momentaneo pareggio di Strefezza.

Napoli-Como, Formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta esclusiva sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Como live in tempo reale.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Vallé; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna Juventus e Udinese 15; Cremonese 14; Atalanta e Sassuolo 13; Torino, Udinese e Lazio 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Eintracht Francoforte martedì 4 novembre ore 18:45; Como-Cagliari sabato 8 novembre ore 15.