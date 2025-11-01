Conte soddisfatto dopo Napoli-Como: quando torna Lukaku e i complimenti alla sorpresa del match

Antonio Conte guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Como: novità su Romelu Lukaku e la sorpresa del jolly

L’allenatore del Napoli, dopo il pareggio 0-0 contro il Como, sorride ed è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Nel secondo tempo c’è stata una squadra in campo. Non ricordo nessuna parata di Milinkovic-Savic. Per me è stata una bella partita, con due squadre che hanno provato a superarsi”.

Conte fa i complimenti anche ad un avversario, e non si tratta di Nico Paz o il giovanissimo Jacobo Ramon: “Butez ha parato un po’ di più: ha i guanti per caso, perché è un giocatore (ride ndr). Trova soluzioni che altri non hanno”.

Poi l’elogio ad Elmas, entrato al posto di Gilmour – il quale già aveva qualche problemino fisico – nel ruolo da regista: “È stata una risorsa importante, ha giocato in un ruolo non suo. È entrato bene. Anche Gutierrez è entrato bene. Dobbiamo recuperare, martedì c’è la Champions League e dobbiamo essere pronti”.

L’orgoglio di Conte: “Torno a casa sereno”

Conte ha la faccia orgogliosa, di chi sa che può contare su 20 giocatori importanti, ora uniti e compatti: “Vado a casa sereno, so che al mio fianco ho dei guerrieri che hanno voglia di lottare e crescere”. In settimana è tornato in Italia anche Romelu Lukaku: “Saremo contenti e felici quando si allenerà con noi. Ci vorrà ancora un po’, bisogna attendere i tempi”.

Infine, la battuta del mister azzurro sul cambio a Gilmour: “Ho provato a vedere se Lobotka ci cascasse, ma sarebbe stato troppo rischioso. Io con lui avevo già parlato ieri, volevo sapere quanto avesse di minutaggio. Gliel’ho richiesto anche oggi, magari avevo ascoltato male”.

E poi Conte chiosa: “Mi auguro di vedere questo spirito anche martedì. Sono orgoglioso di quanto visto oggi“. L’appuntamento è alla serata europea: martedì c’è l’Eintracht Francoforte.