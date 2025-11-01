Napoli, ennesimo infortunio: KO anche Gilmour, ecco perché non è entrato Lobotka

Attorno ai quaranta minuti di gioco, anche Billy Gilmour alza bandiera bianca per infortunio ma Lobotka non entra al suo posto

Dopo una buona mezz’ora, Gilmour deve arrendersi ad un infortunio. Un grave problema per Antonio Conte che perde un’altra pedina in vista delle prossime partite. Per Gilmour si tratta di un problema muscolare, l’ennesimo di questa rosa che da quando è iniziata la stagione è stata martoriata da infortuni.

Al momento della sostituzione, Conte ha parlato anche con Lobotka per chiedergli se potesse entrare al posto dello scozzese. Il giocatore slovacco, tornato proprio da un problema muscolare, non se la sentiva di giocare così tanti minuti al suo rientro. Proverà a tornare a disposizione contro l’Eintracht Francoforte.

Dunque, mister Conte manda in campo Eljif Elmas al posto di Gilmour. Senza cambiare assetto tattico. Ed è proprio il macedone che prova ad infiammare poco dopo il Maradona con un tiro da fuori.

Lobotka sta tornando a disposizione dopo aver subito una lesione all’adduttore della coscia destra. Il giocatore è fermo da circa 3 settimane. Oggi la prima convocazione, ma solo per respirare l’aria del Maradona e magari mettere qualche minuto sulle gambe nel finale in vista della Champions in programma martedì prossimo.