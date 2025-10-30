Atalanta
Spalletti-Juve, Mantovani (ex capo scout Napoli): “Ecco quale sarà il suo giocatore chiave” | ESCLUSIVO

L’attuale dirigente del Lumezzane ha lavorato col neo tecnico bianconero al Napoli: “Troverà il modo per far rendere al meglio anche Vlahovic”

Leonardo Mantovani conosce molto bene Spalletti e i valori tecnici dell’allenatore di Certaldo: i due hanno condiviso l’esperienza e lo scudetto a Napoli. L’attuale dirigente del Lumezzane sa molto bene, quindi, come le capacità del tecnico toscano possano incidere immediatamente sulla formazione bianconera, reduce dalla vittoria contro l’Udinese.

“Spalletti è un professionista – le parole dell’ex capo osservatori del Napoli a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su youtube -, ha dei concetti molto precisi nel fare calcio. A Napoli ne abbiamo avuti due di Spalletti, il primo anno giocava in un certo modo, l’anno successivo la cavalcata scudetto ha visto il Napoli cambiare molti singoli giocatori. Ci sono state delle variazioni che hanno consentito di vedere il trionfo che ancora ci ricordiamo. Sicuramente ha bisogno di allenare la squadra giorno per giorno, capendo le caratteristiche dei singoli giocatori. La sua attività non riguarda solo il campo comunque”.

Un Pizarro per la Juve

Certo è che per far decollare la nuova Juve di Spalletti, serve un regista: un Pizarro per intenderci. “Alla Juventus ha tutto per incidere da subito e metterci del suo – ha continuato Mantovani-. Alla Roma, si parlava molto di Pizarro, che ha voluto fortemente. Quello è un ruolo per lui fondamentale, immagino che abbia avuto sempre quello come riferimento.

È stato secondo me quello che ha modificato il modo di stare in campo di Lobotka. Anche Osimhen, comunque, è diventato molto più efficace. Locatelli ha caratteristiche diverse da Lobotka, nella Juve non vedo giocatori di quel tipo, ma Spalletti non avrà problemi a far interpretare quel ruolo ad altri”.

Poi la rivelazione sul giocatore decisivo, che con Spalletti riuscirà a tornare su grandi livelli: “Secondo me a Torino il giocatore chiave sarà Cambiaso. A Napoli, ad esempio, Spalletti ha cambiato il modo di giocare di Di Lorenzo. Potremmo ritrovare un Cambiaso in versione Thiago Motta, diventerà un ruolo chiave quello del terzino”.

Infine, un commento su Vlahovic: “Non lo conosco, non so quale rapporto potrebbe avere con Spalletti. Ma è di sicuro un ottimo calciatore. Vi accorgerete che Spalletti riuscirà a far fare la differenza a tutti i giocatori e troverà il modo per far rendere al meglio anche Vlahovic. Quando i giocatori sono forti e l’allenatore sa come farli rendere, le cose funzionano”.

