Nkunku come Openda: i numeri di un flop da 87 milioni

Un solo gol per il rossonero, peraltro in Coppa Italia. Il belga, invece, è ancora a secco

Ad oggi, visto che ancora non possiamo prevedere il futuro, Christopher Nkunku e Lois Openda sono due grosse delusioni. In gergo ormai calcistico: due flop. Il francese classe ’97 è approdato al Milan per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Un totale di 42 milioni mal ripagati sul campo.

Il belga classe 2000, invece, costerà alla Juve 45 milioni di euro tra prestito oneroso (3 milioni) e obbligo (42 milioni) legato alla salvezza o a un piazzamento a metà classifica (non ci sono ancora certezze in tal senso). Insomma, il riscatto è pressoché garantito per la gioia del Lipsia.

Nkunku non è ancora entrato nelle grazie di Allegri, e chissà se ci entrerà mai. Finora ha realizzato soltanto un gol, peraltro in Coppa Italia con il Lecce. Nel complesso, il 27enne ha:

Collezionato 6 presenze, di cui 5 in Serie A ;

; Giocato 169′ tra Napoli, Udinese, Juventus, Pisa e (ieri) Atalanta;

tra Napoli, Udinese, Juventus, Pisa e (ieri) Atalanta; Saltato solo il match con la Fiorentina per l’infortunio al piede.

Non era facile, ma Openda ha fatto persino peggio di Nkunku. Neanche un gol in 7 presenze (e più minuti del rossonero) per l’attaccante che Spalletti potrebbe rilanciare. Fino al match di scena fra poco all’Allianz Stadium, il numero 20 ha:

Collezionato 7 presenze, di cui 2 in Champions ;

; Giocato 232′ tra Inter, Verona, Atalanta, Milan, Lazio, Borussia Dortmund e Real Madrid;

tra Inter, Verona, Atalanta, Milan, Lazio, Borussia Dortmund e Real Madrid; Saltato (in panchina senza entrare) solo le partite con Como e Villarreal.

Vedremo se riuscirà a trovare la via della rete fra poco allo Stadium: Brambilla lo ha lanciato titolare nella sfida con l’Udinese, al fianco di Dusan Vlahovic.