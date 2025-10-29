Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nkunku come Openda: i numeri di un flop da 87 milioni

Foto dell'autore

Un solo gol per il rossonero, peraltro in Coppa Italia. Il belga, invece, è ancora a secco

Ad oggi, visto che ancora non possiamo prevedere il futuro, Christopher Nkunku e Lois Openda sono due grosse delusioni. In gergo ormai calcistico: due flop. Il francese classe ’97 è approdato al Milan per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Un totale di 42 milioni mal ripagati sul campo.

Il belga classe 2000, invece, costerà alla Juve 45 milioni di euro tra prestito oneroso (3 milioni) e obbligo (42 milioni) legato alla salvezza o a un piazzamento a metà classifica (non ci sono ancora certezze in tal senso). Insomma, il riscatto è pressoché garantito per la gioia del Lipsia.

Nkunku e Openda
Nkunku come Openda: i numeri di un flop da 87 milioni (LaPresse) – Calciomercato.it

Nkunku non è ancora entrato nelle grazie di Allegri, e chissà se ci entrerà mai. Finora ha realizzato soltanto un gol, peraltro in Coppa Italia con il Lecce. Nel complesso, il 27enne ha:

  • Collezionato 6 presenze, di cui 5 in Serie A;
  • Giocato 169′ tra Napoli, Udinese, Juventus, Pisa e (ieri) Atalanta;
  • Saltato solo il match con la Fiorentina per l’infortunio al piede.

Non era facile, ma Openda ha fatto persino peggio di Nkunku. Neanche un gol in 7 presenze (e più minuti del rossonero) per l’attaccante che Spalletti potrebbe rilanciare. Fino al match di scena fra poco all’Allianz Stadium, il numero 20 ha:

  • Collezionato 7 presenze, di cui 2 in Champions;
  • Giocato 232′ tra Inter, Verona, Atalanta, Milan, Lazio, Borussia Dortmund e Real Madrid;
  • Saltato (in panchina senza entrare) solo le partite con Como e Villarreal.

Vedremo se riuscirà a trovare la via della rete fra poco allo Stadium: Brambilla lo ha lanciato titolare nella sfida con l’Udinese, al fianco di Dusan Vlahovic.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie