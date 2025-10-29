DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato LIVE

Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale

La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A.

Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez.

RISULTATI E MARCATORI

LECCE-NAPOLI 0-1

69′ Anguissa

ATALANTA-MILAN 1-1

4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)



Ecco tutte le partite che si disputeranno stasera, Calciomercato.it le seguirà LIVE

COMO-VERONA, 18.30

JUVENTUS-UDINESE, 18.30

ROMA-PARMA, 18.30

BOLOGNA-TORINO, 20.45

GENOA-CREMONESE, 20.45

INTER-FIORENTINA, 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 21 punti; Roma e Milan* 18; Inter 15; Bologna 14; Como e Atalanta* 13; Udinese e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce* 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3

*una partita in più