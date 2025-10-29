Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato LIVE

Foto dell'autore

Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale

La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A.

Le indicazioni ai giocatori dell'Inter dell'allenatore Chivu
Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez.

RISULTATI E MARCATORI

LECCE-NAPOLI 0-1
69′ Anguissa

ATALANTA-MILAN 1-1
4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)

Ecco tutte le partite che si disputeranno stasera, Calciomercato.it le seguirà LIVE

COMO-VERONA, 18.30

JUVENTUS-UDINESE, 18.30

ROMA-PARMA, 18.30

BOLOGNA-TORINO, 20.45

GENOA-CREMONESE, 20.45

INTER-FIORENTINA, 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 21 punti; Roma e Milan* 18; Inter 15; Bologna 14; Como e Atalanta* 13; Udinese e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce* 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3

*una partita in più

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie