La Juve è nel caos, decisione fuori tempo: “Non me l’aspettavo” | ESCLUSIVO

Le ultime sulla panchina bianconera nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Focus sulla Juve nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Mirko Di Natale, giornalista che segue da vicino le vicende del club di Exor. Come noto, la situazione in casa bianconera è molto caotica: “Sono rimasto stupito dalla tempistica dell’esonero di Tudor – ha detto Di Natale – Non mi aspettavo qualcosa del genere con l’Udinese e la Champions League che sta per tornare. Diciamo che comunque era un rapporto iniziato male”.

Juve, Spalletti o Palladino

Spalletti era e rimane in pole per la panchina, sempre più vicino alla firma: “Mi risulta che sia rimasto molto colpito dalla chiamata della Juventus, ha molta voglia di rimettersi in gioco”.

“Io credo che Spalletti sia la persona giusta per la Juventus in un momento difficile sotto tutti i punti di vista. La dirigenza, per esempio, ha delle idee diverse anche per gli allenatori, c’è bisogno di unione che può arrivare proprio con Spalletti. Nuovo Ds? La Juventus in estate era molto vicina a Tognozzi e Massara, profili che non sono arrivati per divergenze interne poi risolte. Fosse rimasto Cristiano Giuntoli alla Juventus, avrebbe sicuramente lavorato su Luciano Spalletti”.

