Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina: “Abbiamo in casa un giocatore forte”

Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo il roboante 3-0 rifilato alla Fiorentina nel match di campionato

L’Inter si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di Napoli e liquida per 3-0 la pratica Fiorentina nel match di campionato a San Siro.

A prendersi la scena sono Calhanoglu (autore di una doppietta) e Sucic, quest’ultimo alla prima gioia con la maglia nerazzurra. Incontenibile la gioia di Cristian Chivu dopo la maglia del croato, con il tecnico che ritrova il sorriso dopo la turbolenta sconfitta del ‘Maradona’.

“Guardo alla voglia che ha la squadra, di capire i momenti e all’atteggiamento. Nel primo tempo forse siamo stati leziosi in qualche frangente, nella ripresa abbiamo aggiunto un po’ di cattiveria agonistica e determinazione – esordisce il tecnico interista – Abbiamo sbloccato il risultato con Calhanoglu, dopo na grande azione collettiva e individuale ci ha portato a raddoppiare. Sono contento per Sucic che è riuscito a sbloccarsi“.

Inter, Chivu dopo il tris alla Fiorentina: “Felice per Sucic e la curva”

Chivu esalta Bisseck, stasera per l’occasione al centro della difesa: “Abbiamo in casa un difensore forte e che ha tutto per giocare a grandi livelli. Da centrale non è un esperimento, è completo e può fare diversi ruoli. Mi serviva lui per marcare Kean, ha fatto una grande prova”.

L’Inter ha ritrovato stasera il sostegno degli ultras: “La curva ci dà energia, siamo contenti di giocare con un tifo del genere e che ci dà qualcosa in più durante la partita”.