L’Inter ritrova la Curva: l’accoglienza alla squadra, Chivu il più acclamato

La squadra nerazzurra ospita la Fiorentina al Meazza per il match della nona giornata del campionato di Serie A

L’Inter ritrova il tifo più caldo di San Siro, con i gruppi organizzati della curva che sono tornati oggi allo stadio in occasione del match contro la Fiorentina.

La protesta degli ultras contro la società durava da inizio stagione, mentre oggi i sostenitori della Curva Nord hanno ripreso possesso dei loro settori per la sfida della nona giornata di campionato contro la formazione allenata da Pioli. Accoglienza calorosa già nel pre partita all’arrivo del pullman allo stadio, con fumogeni e cori per la squadra di Cristian Chivu.

Inter-Fiorentina, gli ultras della curva tornano al Meazza

Gli ultras hanno continuato a cantare poi in campo durante il riscaldamento e scandito a gran voce i nomi dei giocatori alla lettura delle formazioni, compreso Chivu al quale la curva ha dedicato anche dei cori prima del fischio d’inizio.

🚌 #Inter – L’arrivo sotto la pioggia a San Siro della squadra di #Chivu, con i cori della curva: i gruppi organizzati tornano oggi allo stadio #InterFiorentina 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Z6zFO0XPot — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 29, 2025

Grande affetto nei confronti del tecnico rumeno da parte del popolo interista, con Lautaro Martinez e compagni che cercano subito il riscatto dopo il ko nel big match contro il Napoli. Chivu opta per qualche cambio rispetto alla sfida del ‘Maradona’: Bisseck al centro della difesa, Sucic per l’infortunato Mkhitaryan ed Esposito in attacco che ha vinto il ballottaggio con Bonny.

Non convocato ‘Pepo’ Martinez, dopo il tragico incidente che ha visto coinvolto ieri il portiere spagnolo con la morte di un anziano in carrozzina.