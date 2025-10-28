Atalanta
Tudor e la rottura con lo spogliatoio: cosa è successo nelle ultime ore

Per il tecnico, è stato fatale il placet della rosa all’avvicendamento in panchina: cosa è successo davvero

Dopo sette mesi, si è conclusa l’esperienza di Tudor alla Juventus. La parola fine all’avventura del croato è arrivata dopo il ko per 1-0 con la Lazio, che ha allungato a otto la striscia di gare senza vittorie. Esonero arrivato ieri mattina e nel quale, come raccontato da Calciomercato.it, ha avuto un ruolo importante lo spogliatoio.

Igor Tudor
Juventus, Tudor silurato dallo spogliatoio: il retroscena – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il gruppo storico della compagine bianconera non si è opposto alla decisione della società di cambiare rotta in panchina. E’ arrivato il placet all’avvicendamento dell’allenatore, per cercare di dare una scossa e portare la squadra fuori dal momento di difficoltà. Per ritrovare le ambizioni e l’entusiasmo che dovrebbero essere proprie di un club come la Juventus.

I retroscena che emergono dalla pancia dell’Olimpico, alla fine della gara con la Lazio, parlano di un confronto molto acceso tra Tudor e alcuni giocatori, in particolare criticando la parte ‘italiana’ del gruppo per non aver saputo prendere in mano la situazione. Un comportamento che ha avuto una parte fondamentale nel decretare lo scollamento difensivo tra il tecnico e i calciatori. Ora, è il momento di guardare oltre. Si attendono novità per l’approdo di Spalletti a Torino, in queste ore.

