DIRETTA | Juventus, inizia il dopo Tudor: avanti su Spalletti LIVE

L’ex Ct della Nazionale favorito per prendere il posto del croato sulla panchina bianconera, gli aggiornamenti
Dopo l’esonero di Tudor, avvenuto ieri, la Juventus si muove per il futuro. Squadra temporaneamente affidata a Brambilla dalla Next Gen, ma si pensa ovviamente al nuovo tecnico. Con Luciano Spalletti davanti a tutti.
La giornata odierna dovrebbe essere quella cruciale per capire se ci sarà l’accordo con l’ex CT azzurro. Previsti contatti intensi in queste ore, sul nostro sito tutti gli aggiornamenti.
