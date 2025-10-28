Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, nuovo allenatore e colpaccio a gennaio: scelto il Campione d’Italia

Foto dell'autore

Nome prioritario per il calciomercato invernale: i dettagli

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? La primissima scelta resta Luciano Spalletti, col qule c’è stato un incontro quest’oggi a Milano. L’alternativa all’ex CT è sempre lui, Raffaele Palladino incontratosi con Modesto prima della gara col Como. C’era ancora Tudor…

Una immagine di Napoli-Inter
Juve, nuovo allenatore e colpaccio a gennaio: scelto il Campione d’Italia (LaPresse) – Calciomercato.it

Ovviamente alla Juve non basterà il cambio di panchina per rilanciare le proprie ambizioni. Saranno necessari anche degli innesti importanti e mirati nella prossima finestra di gennaio per alzare il livello della squadra e coprire i buchi lasciati aperti la scorsa estate.

Ai propri utenti Telegram, Calciomercato.it ha chiesto proprio “quale colpo servirebbe in maniera prioritaria ai bianconeri?”. Il meno votato di tutti, appena il 5%, è stato un terzino destro: nella fattispecie Molina dell’Atletico Madrid. Terzo, col 25%, Davide Frattesi che in Nazionale con Spalletti era riuscito ad affermarsi tra partite da titolare e gol.

Esito sondaggio Telegram
Colpo Juve a gennaio: scelto il nome – Calciomercato.it

Poco più della mezz’ala dell’Inter, vale a dire il 30%, ha conquistato il collega del Napoli Anguissa. Ma al camerunese non è bastato per aggiudicarsi il sondaggio, vinto dal suo ex compagno in azzurro (vinsero insieme lo Scudetto), ovvero Kim attualmente al Bayern Monaco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie