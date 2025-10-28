Juve, nuovo allenatore e colpaccio a gennaio: scelto il Campione d’Italia

Nome prioritario per il calciomercato invernale: i dettagli

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? La primissima scelta resta Luciano Spalletti, col qule c’è stato un incontro quest’oggi a Milano. L’alternativa all’ex CT è sempre lui, Raffaele Palladino incontratosi con Modesto prima della gara col Como. C’era ancora Tudor…

Ovviamente alla Juve non basterà il cambio di panchina per rilanciare le proprie ambizioni. Saranno necessari anche degli innesti importanti e mirati nella prossima finestra di gennaio per alzare il livello della squadra e coprire i buchi lasciati aperti la scorsa estate.

Ai propri utenti Telegram, Calciomercato.it ha chiesto proprio “quale colpo servirebbe in maniera prioritaria ai bianconeri?”. Il meno votato di tutti, appena il 5%, è stato un terzino destro: nella fattispecie Molina dell’Atletico Madrid. Terzo, col 25%, Davide Frattesi che in Nazionale con Spalletti era riuscito ad affermarsi tra partite da titolare e gol.

Poco più della mezz’ala dell’Inter, vale a dire il 30%, ha conquistato il collega del Napoli Anguissa. Ma al camerunese non è bastato per aggiudicarsi il sondaggio, vinto dal suo ex compagno in azzurro (vinsero insieme lo Scudetto), ovvero Kim attualmente al Bayern Monaco.