DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 27 ottobre: crisi Juve, Tudor in bilico

Ecco tutte le notizie di oggi 27 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
La Juventus rimedia l’ennesima sconfitta e perde contatto con le zone alte della classifica. La rete di Basic fa gioire la Lazio e sprofondare i bianconeri di Tudor, che non centrano il bottino pieno da otto partite.
L’allenatore croato viene confermato dalla dirigenza, ma la sua posizione è sempre più delicata: il turno infrasettimanale con l’Udinese potrebbe essere il punto di non ritorno in casa Juve.
LIVE
Juventus, Tudor sempre più in bilico
Juve ancora sconfitta e sempre a secco di gol: Tudor resta per il momento in panchina, ma la sua posizione è sempre più delicata. La prossima gara contro l’Udinese sarà decisiva per il futuro del tecnico croato.