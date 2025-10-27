Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 27 ottobre: crisi Juve, Tudor in bilico

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 27 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

La Juventus rimedia l’ennesima sconfitta e perde contatto con le zone alte della classifica. La rete di Basic fa gioire la Lazio e sprofondare i bianconeri di Tudor, che non centrano il bottino pieno da otto partite.

Tudor rischia l'esonero
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

L’allenatore croato viene confermato dalla dirigenza, ma la sua posizione è sempre più delicata: il turno infrasettimanale con l’Udinese potrebbe essere il punto di non ritorno in casa Juve.

LIVE

Juventus, Tudor sempre più in bilico

Juve ancora sconfitta e sempre a secco di gol: Tudor resta per il momento in panchina, ma la sua posizione è sempre più delicata. La prossima gara contro l’Udinese sarà decisiva per il futuro del tecnico croato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie