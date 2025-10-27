Atalanta
Rabbia Inter dopo Napoli: torna direttamente a dicembre

Foto dell'autore

Da dimenticare la trasferta del ‘Maradona’ per la compagine di Chivu: infortunio pesante e lungo stop

Non arrivano buone notizie per l’Inter dopo il ko contro il Napoli nel caotico big match del ‘Maradona’. Nerazzurri che perdono tra le polemiche e che recriminano per il rigore del vantaggio assegnato ai padroni di casa.

Chivu, lungo stop per Mkhitaryan
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Il 3-1 in Campania in favore della squadra dell’ex Conte interrompe una striscia di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions, con i vicecampioni d’Europa che hanno collezionato la terza sconfitta stagionale in Serie A.

L’Inter manca così il sorpasso in vetta, con Napoli e Roma adesso a guidare la classifica. Post partita infuocato al ‘Maradona’ ma con Chivu che non perde la bussola, focalizzandosi sugli aspetti da migliorare e sulla crescita della sua squadra.

Inter, oggi esami per Mkhitaryan: rischia un lungo stop

La beffa oltre il danno per i nerazzurri arriva però dall’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, costretto al cambio già nel primo tempo proprio dopo l’episodio incriminato che ha visto l’assegnazione del rigore per il Napoli per il contrasto con Di Lorenzo.

Mkhitaryan alla presentazione della sua biografia
Henrikh Mkhitaryan – Calciomercato.it

Per l’esperto centrocampista armeno si teme un lungo stop, in attesa ovviamente degli accertamenti strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Le prime indiscrezioni parlano di una lesione al flessore della coscia sinistra e un’assenza di almeno un mese dal terreno di gioco. Mkhitaryan rischia di rientrare direttamente a dicembre e di saltare diverse partite (circa 6-7), compreso il derby del 23 novembre al ritorno dopo la sosta contro il Milan.

Per un quadro più chiaro della situazione si aspettano gli esami di oggi all’Humanitas di Rozzano, con Chivu che studia le soluzioni alternative per la sostituzione dell’ex Roma e Arsenal. Mercoledì c’è il turno infrasettimanale a San Siro contro la Fiorentina e il tecnico dell’Inter potrebbe rilanciare Sucic dal primo minuto in mediana.

