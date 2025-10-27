DIRETTA Esonero Tudor: UFFICIALE Brambilla in panchina

La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina
Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor.
La società piemontese ha quindi optato per l’esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera.
Spalletti il preferito ma occhio a Palladino in attesa
Luciano Spalletti come anticipato durante la live di calciomercato.it, resta il preferito, con Palladino sempre in attesa.
Contatto con Spalletti ma non è l'unico
#Juventus, stamane #Tudor ha saputo dell’esonero: il croato non ha mai pensato alle dimissioni. C’è stato un contatto con #Spalletti, ma non è l’unico nome considerato dal club. Palladino anche resta in attesa@calciomercatoit
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) October 27, 2025
UFFICIALE l'esonero di Tudor
UFFICIALE: “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.
La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.
Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.
Esonero Tudor, la diretta su YouTube
Esonero Tudor, probabile un traghettatore
Esonero #Tudor: probabile traghettatore interno fino alla sosta, situazione in evoluzione in questi minuti. Si valutano anche altre soluzioni @calciomercatoit
— Alessio Lento (@alessio_lento) October 27, 2025
Juventus, Tudor esonerato
🚨 ULTIM’ORA IN CASA #JUVENTUS
Fatale per il croato la sconfitta di ieri sera in casa della Lazio pic.twitter.com/50unczcpc0
— calciomercato.it (@calciomercatoit) October 27, 2025