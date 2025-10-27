Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Esonero Tudor: UFFICIALE Brambilla in panchina

Foto dell'autore

La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina 

Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor.

Tudor
DIRETTA Esonero Tudor, dall’addio alla Juve ai sostituti  (LaPresse) – Calciomercato.it

La società piemontese ha quindi optato per l’esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera.

Spalletti il preferito ma occhio a Palladino in attesa

Luciano Spalletti come anticipato durante la live di calciomercato.it, resta il preferito, con Palladino sempre in attesa.

Contatto con Spalletti ma non è l'unico

UFFICIALE l'esonero di Tudor

UFFICIALE: Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.

Esonero Tudor, la diretta su YouTube

Esonero Tudor, probabile un traghettatore

Juventus, Tudor esonerato

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie