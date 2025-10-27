Baturina pronto a esplodere: il croato è al centro del progetto Como

Fabregas sta cercando l’incastro giusto con Nico Paz, intanto le prestazioni dell’ex Dinamo Zagabria sono in grande crescita

Grandi talenti crescono. Specie al Como, dove oltre a Nico Paz scalpita ed è in ascesa Martin Baturina, il grande colpo dei lariani nello scorso calciomercato estivo. Decisivo per l’approdo del classe 2002 in riva al Lago, Fabregas è un grande estimatore del croato ed è lavoro per trovare l’incastro giusto con la stellina argentina destinata a far ritorno al Real Madrid.

Costato 18 milioni bonus esclusi, Baturina è ancora alla ricerca del primo gol col Como, quindi del primo sigillo in Serie A. Intanto le sue prestazioni sono in grande crescita: a Parma, quando entrato, ha dato subito qualità e sostanza alla squadra, risultando tra i migliori in campo.

Il club, da Fabregas ai dirigenti, se lo coccola fidandosi ciecamente di lui, uno dei migliori della rosa. Il potenziale di Baturina è enorme: ha solo bisogno di maggiore minutaggio per esplodere. La maglia della Nazionale se l’è già conquistata, ora è il turno del Como e della Serie A.