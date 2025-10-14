Atalanta
Il Como oltre Nico Paz: Fabregas stravede per Baturina

Foto dell'autore

La telefonata del tecnico è stata decisiva per il sì del centrocampista croato

Il Como non è solo Nico Paz. L’altro grande gioiello a disposizione di Fabregas è stato preso l’estate scorsa e si chiama Martin Baturina.

Ventitré anni da compiere il prossimo 16 febbraio, il croato è partito un po’ a rilento rispetto alle previsioni ma solo perché necessita, anche a lui, del tempo necessario per ambientarsi nel calcio italiano. E nel calcio di Fabregas, decisivo per il suo arrivo a Como.

Baturina in azione col Como
Il Como oltre Nico Paz: Fabregas stravede per Baturina (LaPresse) – Calciomercato.it

La telefonata dello spagnolo ha fatto la differenza per battere una concorrenza che comprendeva club anche di rango superiore al Como. Senza dimenticare che il centrocampista ex Dinamo Zagabria, titolare con la sua Croazia nell’ultima sfida con Gibilterra valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, aveva pure attirato l’attenzione di alcuni top club come Real Madrid e PSG.

Dati Baturina
Numeri, dati e Heatmap Baturina con il Como (Screen Sofascore) – Calciomercato.it

I numeri e i dati di Baturina in allenamento e non solo sono comunque molto positivi. Insomma, è solo questione di tempo e il classe 2003 nato in Svizzera saprà conquistarsi un posto di rilievo nello scacchiere di Fabregas. C’è chi è certo che sarà proprio Baturina, al di là di Nico Paz destinato all’addio a giugno, una delle grandi operazioni in uscita del club dei fratelli Hartono nei prossimi anni.

