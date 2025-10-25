Due richieste di Allegri per lo scudetto: Icardi e Kim i preferiti, tutti i nomi

L’allenatore del Milan è convinto di poter ripetere le gesta del Napoli della scorsa stagione, ma vorrebbe un centravanti e un difensore

Una sola sconfitta, quella della prima giornata contro la Cremonese. Per il resto il Milan sta vivendo un buon avvio di stagione, sfruttando anche il fatto di non avere le coppe europee, anche se con il Pisa il pari è stato riacciuffato solo nel recupero. I tifosi rossoneri sognano che Allegri possa bissare l’impresa della passata stagione del Napoli di Conte, che da outsider conquistò il tricolore.

Massimiliano Allegri, dicono i ben informati, non ha vietato di pronunciare la parola scudetto a Milanello, ma avrebbe chiesto alla società un altro sforzo nella sessione invernale di calciomercato per completare la rosa. Un paio di rinforzi a gennaio per poter puntare alla seconda stella. Al netto di eventuali cessioni, servirebbe un difensore centrale di esperienza ed un centravanti al posto di Gimenez.

Calciomercato Milan, da Solet a Vlahovic: le piste in Serie A

Per il reparto arretrato il primo nome sulla lista di Allegri è quello del sudcoreano Kim Min-Jae del Bayern Monaco, che in Serie A ha già vestito la maglia del Napoli contribuendo a vincere lo scudetto con Spalletti. Ma sembra più facile arrivare a Joe Gomez del Liverpool. Ovviamente ci sono anche le piste ‘italiane’ che portano a Kristensen e Solet dell’Udinese e Mario Gila della Lazio.

In attacco il sogno è riportare a Milano Mauro Icardi, dopo l’avventura all’Inter, finito ai margini del Galatasaray. Resiste Vlahovic, che però è più un’idea a costo zero quando si svincola dalla Juve, mentre in Premier ci sono le occasioni Zirkzee del Manchester United e Gabriel Jesus dell’Arsenal. Calciomercato.it vi ha svelato la corsia preferenziale che possono avere i rossoneri per Rayan del Vasco da Gama e poi c’è un’idea alla Beckham: prendere Heung-Min Son per qualche mese sfruttando la sosta nella MLS americana.