Chivu risponde a Conte in conferenza: “Siamo sempre abituati a piangere in Italia”

Parla in conferenza stampa Cristian Chivu, al termine della sconfitta in Napoli-Inter e a seguito delle parole di Beppe Marotta in tv

Cristian Chivu analizza subito la sconfitta in conferenza stampa, tirando le orecchie ai suoi calciatori: “Abbiamo cercato di ribaltare la partita perdendo un po’ di equilibrio. Abbiamo fatto il 2-1, ma non abbiamo mantenuto coerenza e lucidità. Abbiamo litigato con la panchina. Poi abbiamo subito il terzo gol, mancanza di lucidità e frustrazione”.

Sul rigore concesso sul fallo a Di Lorenzo, glissa: “Non dobbiamo pensare alibi. Aspettiamo la spiegazione. Non dobbiamo cadere nella frustrazione, dobbiamo essere lucidi e fare il risultato. Tutto il resto è uno spreco di energie per nulla”.

In tv, Antonio Conte aveva criticato la scelta dell’Inter di mandare Marotta a parlare su DAZN. La risposta di Chivu arriva subito: “La società è libera di fare quello che vuole fare, io ho una dignità e approccio al calcio che manterrò fino alla fine. Non mi interessa della reputazione o far vedere che sono bravo. Devo trasmettere dei valori ai calciatori che devono solo giocare. Sto cercando di cambiare alcune cose, dobbiamo cambiare la percezione in Italia, siamo sempre abituati a piangere e lamentarsi. Bisogna evolversi. Finché sarò qua farò questo”.

Serie A

