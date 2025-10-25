Conte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta: “Non l’avrei permesso”

Le parole dell’allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’

Riemergendo da un momento piuttosto complicato, il Napoli si impone sull’Inter 3-1 trovando una vittoria dal peso specifico non indifferente che riconsegna la vetta della classifica agli uomini di Antonio Conte.

Tanti i temi toccati dal tecnico degli Azzurri ai microfoni di DAZN, compresi quelli riguardante il battibecco con Lautaro Martinez e il botta e risposta con Marotta che nel post partita ha chiesto uniformità di giudizio in merito al rigore piuttosto dubbio dato al Napoli. Di seguito le parole di Conte:

PARTITA E INFORTUNI – “Vivo la partita con i miei calciatori nel bene e nel male. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la migliore che c’è in Italia. La rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre; aver vinto con tutte le difficoltà che abbiamo avuto da inizio anno, stiamo viaggiando con molti infortuni da inizio anno. Diciamo che non è un anno molto fortunato, magari qualcuno ci ha mandato qualche sfiga addosso. Oggi l’Inter è venuta qui per ammazzarci (sportivamente parlando) contro una squadra in difficoltà. Ne è venuta forte una partita tosta, bella, gagliarda”.

BATTIBECCO CON LAUTARO MARTINEZ – “Sinceramente quando giochi questo tipo di partite può accadere. Mi preme ricordare come abbia riportato l’Inter a vincere dopo dieci anni. Lautaro è un ottimo giocatore, da un punto di visto umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene. Gli faccio tantissimi auguri”.

RISPOSTA A MAROTTA – L’Inter appena può, manda Marotta. Qui vengo io: secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché ha perso: crea alibi agli giocatori ed è nocivo per l’ambiente. Non l’avrei permesso da allenatore; far andare un presidente a fare queste considerazione lo trovo veramente…con tutto il rispetto, che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e non intervenga perché sminuisce l’allenatore. Non ho mai chiesto al presidente di fare il papà e venire a parlare”.