Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Conte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta: “Non l’avrei permesso”

Foto dell'autore

Le parole dell’allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’

Riemergendo da un momento piuttosto complicato, il Napoli si impone sull’Inter 3-1 trovando una vittoria dal peso specifico non indifferente che riconsegna la vetta della classifica agli uomini di Antonio Conte.

Antonio Conte, allenatore del Napoli
Conte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta: “Non l’avrei permesso” (LaPresse) – Calciomercato.it

Tanti i temi toccati dal tecnico degli Azzurri ai microfoni di DAZN, compresi quelli riguardante il battibecco con Lautaro Martinez e il botta e risposta con Marotta che nel post partita ha chiesto uniformità di giudizio in merito al rigore piuttosto dubbio dato al Napoli. Di seguito le parole di Conte: 

PARTITA E INFORTUNI – “Vivo la partita con i miei calciatori nel bene e nel male. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la migliore che c’è in Italia. La rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre; aver vinto con tutte le difficoltà che abbiamo avuto da inizio anno, stiamo viaggiando con molti infortuni da inizio anno. Diciamo che non è un anno molto fortunato, magari qualcuno ci ha mandato qualche sfiga addosso. Oggi l’Inter è venuta qui per ammazzarci (sportivamente parlando) contro una squadra in difficoltà. Ne è venuta forte una partita tosta, bella, gagliarda”.

BATTIBECCO CON LAUTARO MARTINEZ – “Sinceramente quando giochi questo tipo di partite può accadere. Mi preme ricordare come abbia riportato l’Inter a vincere dopo dieci anni. Lautaro è un ottimo giocatore, da un punto di visto umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene. Gli faccio tantissimi auguri”.

RISPOSTA A MAROTTA – L’Inter appena può, manda Marotta. Qui vengo io: secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché ha perso: crea alibi agli giocatori ed è nocivo per l’ambiente. Non l’avrei permesso da allenatore; far andare un presidente a fare queste considerazione lo trovo veramente…con tutto il rispetto, che lasci le cose  a chi ha partecipato alla partita e non intervenga perché sminuisce l’allenatore. Non ho mai chiesto al presidente di fare il papà e venire a parlare”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie