Yildiz finisce in panchina? Tudor ha scelto il sostituto

Il numero dieci poco brillante nelle ultime uscite e che ha deluso con la fascia da capitano al braccio in Champions contro il Real Madrid

La Juventus a Madrid contro il Real ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo dopo il tonfo di Como e non vince da sette partite tra campionato e Champions League.

Periodo delicato per la squadra bianconera, con Igor Tudor sotto la ghigliottina della critica e in bilico per gli ultimi risultati. Anche alcuni singoli però stanno deludendo nell’ultimo periodo e tra questi spicca Kenan Yildiz.

Il gioiello turco era partito alla grande, ma nelle ultime partite sta avendo una flessione. Il turco è stato decisivo di recente con la sua nazionale, ma con la maglia della Juve non va a segno dalla sfida di coppa contro il Borussia Dortmund, dove aveva firmato la pennellata del momentaneo 1-1 all’Allianz Stadium.

Piano piano la brillantezza di Yildiz è andata scemando, con il numero dieci che specialmente nelle ultime due gare ha perso lo smalto delle prime partite.

Juventus, Yildiz è stanco: ecco quando può riposare. Tudor pronto a rilanciare Openda

Il fantasista classe 2005 ha deluso nella notte di gala al Bernabeu con la fascia da capitano al braccio, perdendo anche il duello con il connazionale e amico Arda Guler. Calo di prestazioni dovuto soprattutto alla stanchezza, considerando che Yildiz è sempre partito titolare in tutte le competizioni ed è uno dei giocatori che ha collezionato più minuti in questa prima parte di stagione.

Il turco però allo stesso tempo rimane una pedina fondamentale, probabilmente l’unico intoccabile insieme a Bremer (al momento ai box per infortunio) dello scacchiere di Tudor. Avrebbe bisogno di tirare il fiato, ma difficilmente il tecnico croato lo toglierà dalla mischia nella sfida decisiva contro la Lazio.

Plausibile invece che Yildiz riposi nelle successi gare con Udinese o Cremonese, dove Tudor potrebbe affidarsi e provare a rilanciare Openda (finora oggetto misterioso alla Continassa) al posto del numero dieci.