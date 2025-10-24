Infortunio Meret, gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CM.IT

Il Napoli giocherà contro l’Inter e Antonio Conte deve fare a meno anche di Alex Meret: ecco quando tornerà a disposizione del mister

Alla vigilia dell’incontro con l’Inter al Maradona, il Napoli perde Alex Meret, che ha accusato un infortunio durante l’ultimo allenamento svolto con i compagni. Il portiere della Nazionale ha subito una frattura del secondo metatarso al piede destro. Attualmente, il giocatore ha un tutore, per tenere immobile il piede destro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, servirà un po’ di riposo prima di avere una diagnosi completa dell’infortunio e conoscere i tempi di recupero.

Infatti, si ipotizza che Meret possa stare fuori un mesetto, ma tutto dipenderà da che tipo sarà la frattura – composta o scomposta – che sarà verificabile solo dopo ulteriori accertamenti. Il portierone del Napoli sarebbe tornato a difendere i pali azzurri proprio contro l’Inter. Lascerà il compito al suo compagno di reparto Milinkovic-Savic, reduce da una nottataccia in Champions League.

Inoltre, il Napoli ha ancora indisponibile Nikita Contini per via di una frattura alla mano – ha ancora un tutore – e Conte dovrà attingere dagli estremi difensori della Primavera per le convocazioni.