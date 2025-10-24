Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Meret, gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CM.IT

Foto dell'autore

Il Napoli giocherà contro l’Inter e Antonio Conte deve fare a meno anche di Alex Meret: ecco quando tornerà a disposizione del mister

Alla vigilia dell’incontro con l’Inter al Maradona, il Napoli perde Alex Meret, che ha accusato un infortunio durante l’ultimo allenamento svolto con i compagni. Il portiere della Nazionale ha subito una frattura del secondo metatarso al piede destro. Attualmente, il giocatore ha un tutore, per tenere immobile il piede destro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, servirà un po’ di riposo prima di avere una diagnosi completa dell’infortunio e conoscere i tempi di recupero.

Alex Meret
Come sta Alex Meret e quando recupera dall’infortunio al piede (ANSA) Calciomercato.it

Infatti, si ipotizza che Meret possa stare fuori un mesetto, ma tutto dipenderà da che tipo sarà la frattura – composta o scomposta – che sarà verificabile solo dopo ulteriori accertamenti. Il portierone del Napoli sarebbe tornato a difendere i pali azzurri proprio contro l’Inter. Lascerà il compito al suo compagno di reparto Milinkovic-Savic, reduce da una nottataccia in Champions League.

Inoltre, il Napoli ha ancora indisponibile Nikita Contini per via di una frattura alla mano – ha ancora un tutore – e Conte dovrà attingere dagli estremi difensori della Primavera per le convocazioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie