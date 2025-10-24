Due spine per Chivu prima del Napoli: bocciatura da 50 milioni

Momento esaltante per l’Inter che cerca l’ottava vittoria consecutiva nel big match del ‘Maradona’. C’è un doppio problema però per l’allenatore nerazzurro

Nuovo capitolo del duello tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che quest’anno cercano la rivincita sull’ex Antonio Conte dopo la beffa scudetto dell’ultimo campionato.

Adesso sulla panchina nerazzurra c’è Cristian Chivu, che ha riportato il sereno dopo il terremoto nel finale della scorsa stagione. Smaltita qualche turbolenza in avvio, l’Inter ha innestato le settima e nella partitissima del ‘Maradona’ va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Chivu sta sfruttando a fondo tutte le risorse della sua rosa, ruotando massicciamente gli interpreti nelle due competizioni. Una dimostrazione tangibile è arrivata in Belgio nel poker rifilato all’Union St. Gilloise, dove diverse ‘seconde linee’ non hanno fatto rimpiangere i titolari.

Inter, Luis Henrique e Diouf non sono pronti: Chivu non si nasconde

Rispetto alla gestione Inzaghi non ci sono più i titolarissimi e la differenze si è assottigliati tra i big e gli altri elementi della squadra. Chivu sta dando spazio praticamente a tutti nella sua Inter, eccetto due pedine che stanno faticando probabilmente più del dovuto ad inserirsi nello spartito nerazzurro.

Ed è stato lo stesso allenatore rumeno a confermarlo: “Luis Henrique e Diouf non li reputo ancora pronti per l’impatto con il calcio italiano, mi prendo la responsabilità“, la sottolineatura in conferenza stampa pre Napoli. L’ex Marsiglia e il centrocampista francese stanno giocando con il contagocce e come ribadito da Chivu non sono ancora al passo dei compagni. Una bocciatura che non può passare inosservata per i due nuovi acquisti, considerando che per entrambi l’Inter ha speso circa 50 milioni di euro nell’ultimo mercato estivo.

Al contrario invece di Bonny, che si è preso subito la scena nel reparto offensivo dei vice campioni d’Europa. L’ex Parma domani farà nuovamente coppia con capitan Lautaro Martinez vista l’assenza di Thuram, con Chivu che nell’ultima rifinitura prima della partenza per Napoli ha provato lo stesso undici che ha conquistato i tre punti sabato scorso contro la Roma.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.