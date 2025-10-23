Atalanta
Roma, Zirkzee offerto. I giallorossi vogliono due colpi

Foto dell'autore

Nella puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, è stato toccato anche il tema del mercato della Roma

Il mercato della Roma è sempre in fermento. L’obiettivo dei giallorossi è infatti quello di rafforzare il reparto offensivo sia con l’attaccante esterno sia con un nuovo goleador. L’attuale momento di Ferguson e la particolare fase di Dovbyk impongono infatti al club di correre presto ai ripari, anche se la finestra di gennaio si presenta sempre molto complessa, considerando anche le esigenze delle altre società.

Zirkzee
Roma, Zirkzee offerto. I giallorossi vogliono due colpi – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Nella puntata del 22 ottobre di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo parlato con il collega Alessio Nardo del mercato della Roma. Tra i nomi accostati al club giallorosso, oltre a Kalimuendo, va segnalato quello di Zirkzee. L’olandese, ex Bologna, è stato già vicino al ritorno in Italia quando lo cercava la Juventus e, ora, alcuni intermediari hanno fatto il suo nome alla Roma. Non stiamo parlando di una pista facile, ma una chiacchierata è avvenuta. Lo United poi ha necessità di vendere per alleggerire la rosa e il monte ingaggio, e il nome di Zirkzee resta in cima alla lista delle cessioni del club.

Roma, Nardo e il libro su Ranieri: ‘A Roma faccio il romano’

La puntata di ieri è stata anche l’occasione per parlare del libro di Alessio Nardo, a ‘Roma faccio il romano’, dedicato a Ranieri. Un’opera celebrativa sull’attuale dirigente giallorosso che, in carriera, ha allenato tre volte la sua squadra del cuore. Durante la trasmissione, Eleonora Trotta e il giornalista Alessio Nardo hanno schierato le rispettive top 11 guidate da Ranieri.

